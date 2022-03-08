余姓男子因戴著安全帽當街行乞，被警方發現可疑，盤查出是竊盜通緝犯。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名余姓男子因涉及竊盜案未出庭，今年2月被高雄地檢署發布通緝，余男為躲避警方查緝，流浪街頭，3日傍晚，余男頭戴安全帽在高雄火車站附近行乞，巡邏員警發現可疑，趨前盤查，發現余男是通緝犯，余男眼見要被警方上銬帶回，當街雙膝下跪求饒，經警方勸說好好面對司法制裁，日後好好做人，余男才願起身被警方解送歸案。

三民一分局長明派出所警方於3月3日傍晚5時許執行勤務時，在高雄火車站周邊的站西路發現47歲的余姓男子頭戴安全帽，徘徊於人行道，雙手拿著塑膠盒向過往行人乞討。

警方靠近盤查余男時，余男眼神閃爍、神情緊張，警方要求他拿出身分證件受檢，結果一查，發現余男今年2月因涉及竊盜案未出庭，被高雄地檢署發布通緝，正當警方要拿出手銬逮捕余男時，余男竟雙膝下跪向警方求饒，要求警方放他一馬，引起過往路人側目。

警方當下勸說余男，好好接受法律制裁，早日改過自新，余男聽了警方的話，才乖乖起身，最後被警方帶回解送歸案。

竊盜罪通緝犯高雄地檢署行乞火車站