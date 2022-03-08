關心烏克蘭戰爭情勢，位於台南市的台灣首府大學8日婦女節上午在行政大樓前，舉辦慶祝婦女節並聲援烏克蘭的活動，由校長張淑中帶領100多名師生高喊「反戰爭」、「要和平」、「反對侵略、支持烏克蘭」等口號。

張淑中首先代表台首大師生祝福全國女性同胞婦女節快樂，緊接著說，當我們今天快樂、平安地慶祝國際國婦女節的此刻，遠在東歐的民主國家烏克蘭，卻有許多的婦女與幼兒到處逃難、無家可歸，甚至是被戰爭所殺害。

張淑中說，自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，至今已13天了，有許多戰場殘酷的景象與無辜平民死亡。「我們對於俄羅斯此種破壞和平、引發戰火並侵略烏克蘭的非法軍事舉動，堅決反對。」

張淑中說，俄烏戰爭開戰至今，目前雙方死亡人數合計已達1萬多人，死傷慘重，其中更有許多烏克蘭的婦女與幼兒被戰爭無情的殺害，令人難過；這也是台首大師生們在婦女節站出來舉辦這個有意義活動的主要原因。

今日活動有幼教、烘焙、飯店、觀光、餐旅管理等系所，以及樂齡大學的學生等上百師生們參加，大家高舉「No War」、「Stop」、「Peace」、「重視幼兒及婦女生命權」等標語，並齊呼反戰爭口號。

來自馬來西亞的研究生代表鄔馨品，來自印尼的學生會會長郭明順、副會長陳愛玲，也代表學生表達反戰爭的心聲，並且以馬來語、印尼語呼籲社會大眾反戰爭、要和平、支持烏克蘭。台首大上午也舉辦婦女權益議題影片欣賞及書籍展覽，吸引學生觀看。