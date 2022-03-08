正在召開的大陸全國兩會上，大陸全國政協委員、江西科技師範大學副校長徐景坤表示，現在的年輕人讀完大學、碩士和博士之後，年齡已偏大，要面臨工作和婚戀雙重壓力，建議大學本科階段實行4年至8年彈性學制，能給予有結婚意願的大學生學習和組建家庭的時間自由。

據大陸國家統計局公佈的《中國統計年鑑2021》顯示，2020年大陸人口出生率為8.52‰，自然增長率為1.45‰，創1978年以來的歷史新低。

徐景坤認為，造成生育率低的因素是多方面的，例如房價、福利水平、養育成本等，低生育率會導致社會年輕人才和勞動力短缺，進而導致社會生產力下降。

對此，徐景坤建議，應該從教育、公共設施建設、醫療、福利待遇等多方面形成合力。他建議，大學本科階段實行4年至8年彈性學制。現有四年制大學學制下，大學生有學業壓力，就業壓力，且無固定經濟來源，結婚條件不成熟。如果實行彈性學制，能給予有結婚意願的大學生學習和組建家庭的時間自由。

徐景坤說，現在的年輕人讀完大學、碩士和博士之後，年齡已偏大，要面臨工作和婚戀雙重壓力。在不犧牲教育品質的前提下，建議縮減小學至高中學制，將九年制義務教育法改成小學5年，國、高中5年的十年制義務教育。

徐景坤舉例稱，以一名小孩6歲入學為例，十年制教育後高中畢業時為16歲，大學畢業為20歲，碩士畢業23歲，博士畢業26歲，可以實現早畢業早就業早結婚早生孩子。

此外，徐景坤還建議，效仿大學轉專業模式以及上海跨校輔修模式，設立大學跨校轉學制度，允許大學生在大二時參加一次跨校轉學考試，讓普通高校學生特別是「雙非」高校（非雙一流學校）學生一次到名校學習的機會，打破學校在教學管理上的界限，實現教育資源公平。

為降低育兒成本，徐景坤建議，鼓勵大陸國企事業單位，以及大型產業園區舉辦托育機構。他認為，與民辦私立托育機構相比，企事業單位舉辦托育服務機構可降低育兒成本，能解決員工特別是年輕員工關心的安居和生育問題。此外，夫妻上下班順路接送孩子，免去了託管等環節，節省了時間、精力還有費用。