大台南會展中心2件戶外公共藝術今天正式亮相。（曹婷婷攝）

大台南會展中心將於4月開幕，迎接開幕在即，台南市政府規畫委由西班牙藝術家璜侯諾維亞製作2件戶外公共藝術《自然延伸》、《台江之門》，歷經2個月船運抵台並安裝完成。市長黃偉哲說，台南是文化古都也是科技新城，大台南會展中心與公共藝術品呈現科技、文化與藝術兼容特質，期待這2座讓人驚艷的公共藝術能讓更多人喜歡上這裡。

工務局指出，大台南會展中心由經濟部出資20億元，由台南市政府代辧興建工程，2件戶外公共藝術採公開遴選，6家廠商投標，最後決選，由曾榮獲台灣第7屆公共藝術創作獎的西班牙藝術家璜侯諾維亞勝出，他花8個月完成《自然延伸》、《台江之門》2件鋼材雕塑作品，他親自來台安裝完成，希望這2座藝術作品成為大台南會展中心的身分標誌。

璜侯諾維亞是享譽國際的地景藝術家，擅長在地取材，汲取大自然元素作為創作靈感，常見手法以鏤空鋼材製成樹葉、指紋等形狀的公共藝術。黃偉哲今邀集地方各界一起見證2件公共藝術完成。

璜侯諾維亞現場分享作品創作理念，他以鋼材雕塑延伸的枝幹及珊瑚礁之門，是用鋼板切割、加工製作後焊接完成，其中，坐落於歸仁十二路主入口草皮的《自然延伸》取材安平樹屋，寓意未來性及生命力；《台江之門》意喻珊瑚礁之門，致敬海洋。

他說，台南同時保有傳統與創新，相當寶貴，透過這2件作品，他想傳達人們應該向大自然學習尊重生態平衡與之共存。璜侯諾維亞說，雕塑表面產生自然的鐵鏽層，不同時間、角度的光影下，會呈現咖啡或橘紅等色澤變化，耐候鋼讓作品隨時間推移、氣候影響，自然產生鏽蝕，顏色看起來也會更漂亮。