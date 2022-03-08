小貨車翻覆車上載運物品占用車道。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）
小貨車翻覆車上載運物品占用車道。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

台88線東向4.6k處，8日10時42分發生一部自小貨翻覆交通事故，貨車90度側翻倒地，車上載的水果紙箱和書籍全散落一地，占用外線車道，而駕駛則是受傷送醫，但是否自撞護欄或翻車等詳細情形，待處理員警至醫院進一步製作筆錄。

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