小貨車翻覆車上載運物品占用車道。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

台88線東向4.6k處，8日10時42分發生一部自小貨翻覆交通事故，貨車90度側翻倒地，車上載的水果紙箱和書籍全散落一地，占用外線車道，而駕駛則是受傷送醫，但是否自撞護欄或翻車等詳細情形，待處理員警至醫院進一步製作筆錄。