台88小貨車不明原因90度翻覆！紙箱、書籍散落一地 11:552022/03/08 中時 洪靖宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小貨車翻覆車上載運物品占用車道。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小貨車翻覆車上載運物品占用車道。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真） 台88線東向4.6k處，8日10時42分發生一部自小貨翻覆交通事故，貨車90度側翻倒地，車上載的水果紙箱和書籍全散落一地，占用外線車道，而駕駛則是受傷送醫，但是否自撞護欄或翻車等詳細情形，待處理員警至醫院進一步製作筆錄。 驚悚畫面曝！宜蘭混凝土車90度翻覆撞進派出所 駕駛幸運獲救 畫面曝光！台61西濱超長聯結車翻覆 衝破護欄擋死車道 #翻覆 #台88 #紙箱 #書籍 #散落 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華燈初上太紅！業者販售仿冒簽名 消保官：涉及「偽造署押罪」 12:182022/02/21 社會 街頭奇景！ 2車側撞立成「聖筊」民眾：有拜有保庇 13:282022/03/01 社會 「最美小龍女」等16年圓夢了！范文芳出繪本、兒子下指導棋 21:072022/02/10 娛樂 苗栗硫酸槽車翻覆 駕駛輕傷 消防車現場警戒 14:372022/02/15 社會 轎車衝上景福門翻車影像曝光 81歲翁：手機查路況 13:162022/03/01 社會 夫妻天人永隔！國1廂型車自撞翻覆變形 駕駛受困身亡 11:512022/02/16 社會 連恩尼遜《黑光行動》封街「飛車追逐」 巨型垃圾車90度翻覆路人嚇傻 22:172022/02/13 娛樂 國道1聯結車擦撞 1車翻覆「折甘蔗」橫躺 車流狂塞3公里 13:532022/03/01 社會 台2線深夜傳車禍「整台車180度翻覆」 5名傷者送醫治療中 01:072022/02/13 社會 普悠瑪翻覆案 司機員尤振仲二審辯稱有減速 15:362022/02/16 社會 台64線砂石車翻覆橫躺車道釀回堵 事故已排除恢復通車 13:382022/02/06 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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