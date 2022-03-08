受惠銷售力道發威，懷特（4108）、美吾華（ 1731）1～2月合併營收同報喜，分別交出年增30％、11％佳績，預期2022年業績將可延續成長軌道。

懷特新藥總經理李伊伶表示，自行研發上市新藥「懷特血寶凍晶注射劑」，在2021年3月1日納入健保給付後，已獲16家醫學中心採用，70多家醫院進藥，首波嘉惠的是乳癌癌疲憊病患，同步帶動自費市場成長。

該公司1～2月合併營收年成長30%，主要是因公司相關事業持續成長，以及主力產品新藥銷售業績成長，預期2022業績將持續暢旺。

另外，美吾華1~2月合併營收較去年同期成長11.6%，主要是新品開發能量強，搭配實體通路、電商通路銷售報捷，線上線下雙引擎火力齊開，看好年後業績持續暢旺。

美吾華全新GMP化妝品工廠於2月底順利開工，預計2024年底完工，將取得衛生福利部「化粧品優良製造規範（GMP）」、「綠建築標章」雙項認證；賴育儒總經理強調，新廠融合環保節能、智慧生產與自動化倉儲系統等各項最新設備，能大幅提升產能與生產效率，提供客戶最優質產品，並成為進軍全球華人市場的堅強後盾。