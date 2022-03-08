台北市長柯文哲提出南港內湖地區的用電，並指台電限制台北生技大樓供電量，台電表示，目前港湖地區有供電瓶頸是因為電送不進去，而不是電源不足，台電規劃興建松湖超高壓變電所，並結合在地環境人文等理念，設計成親民利民的多目標大樓，惟自87年規劃迄今已23年餘，迄今未通過許可，懇請市府能支持興建，強化電網建設，為港湖地區的工商發展提供可靠穩定電力，創造多贏。

台電指出，港湖地區目前供電來自於區域外的汐止變電所，由於近年港湖地區工商業蓬勃發展，加上東區門戶計畫的成功吸引人潮，汐止變電所供電負載已經飽和緊繃，且已無法再擴充容量，因此沒有辦法再多增加供電。

台電表示，為滿足臺北市內湖、南港等地區的用電成長需求，規劃於內湖區堤頂大道及環東大道兩條高架道路與基隆河堤防間的獨立三角地區，興建松湖超高壓變電所，107年更決定改採變電所全地下化設計，地上層規劃多目標公共設施。目前規劃的松湖親民利民多目標大樓，包含地下4層與地上5層樓，其中變電所將「隱身於地底」，成為看不見的變電所，地上樓層規劃設置停車場、幼兒托育及長者日間照顧。另外，建築也規劃於頂樓結合在地美景打造景觀咖啡廳場域，台電將強說明溝通，期獲社會支持與地方共存共榮。