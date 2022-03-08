陳時中民調超車蔣萬安 連勝文撂話：有什麼好猶豫 快來選

國民黨副主席連勝文曾說「陳時中參選讓台北人好好算帳」，中華傳播管理學會昨公布北市長選戰最新民調，在三腳督的情況下，衛福部長陳時中支持度超車國民黨立委蔣萬安，對此，連勝文說，「那最好，請陳時中趕快來選、有什麼好猶豫？」至於被問到蔣萬安選情危險，連則說，蔣委員還未正式投入選戰，等國民黨確認人選，進入選戰模式後相信會不一樣。

連勝文上午陪同子弟兵新北市三重蘆洲議員擬參選人林鼎超，與北市中山大同區議員擬參選人柳采葳共度婦女節，三人共同煮早餐，被問到台北市長民調，連勝文表示，台北市民對陳時中的愛恨很分明，這樣正好，趕快出來選。

媒體追問，是否會擔心民眾黨會瓜分國民黨選票，連勝文回應表示，現在去看還太早，很多選民會在最後才決定支持對象，但誰能把城市帶向更好的未來，解決北市的問題，還要過一段時間才會看的出來。

至於會不會擔心國民黨沒後路，連勝文說，「國民黨從來都沒有後路，只有前進沒辦法後退，只有一個方向只能往前。」陳時中民調超過蔣萬安，選情是否有危險，連則表示，國民黨還沒確認市長的候選人是誰，如果是蔣委員的話，他還沒開始真正投入選戰，還在立法院堅守崗位，確定候選人進入選戰模式，相信會不一樣。