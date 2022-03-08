大陸十三屆全國人大五次會議舉行第二次全體會議。會後召開第二場「部長通道」。大陸央視提問科技政策扎實落地是今年重點工作任務之一，科技部將如何落實政策。大陸科技部部長王志剛表示，要瞄準世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求、面向人民生命健康等「四大面向」，在一些關鍵核心技術方面展開攻克，使科技能支撐經濟社會的高品質發展，保證產業鏈供應鏈安全高水準。

此外，在提到疫情防控期間科技部為人民群眾生命健康提供的科技保障時，王志剛也提到，針對對於不斷變異的新冠病毒，正在積極研發廣譜藥。

而就今年重點工作任務，王志剛說基礎研究、前沿探索是拓展科學的認知邊疆，為技術創新提供源頭活水，是基礎性、前沿性、關鍵性的邏輯起點，把基礎研究擺在非常重要的位置，要抓住一些重點工作，把基礎研究擺在非常重要的位置。去年也取得例如二氧化碳合成澱粉以及煤制油這些基礎性的成果。

此外，還要優化創新生態，王志剛說，除已上路的科技進步法與科技體制改革三年攻堅，在政策、法律方面要進一步優化，以科技人員為中心，圍繞調動人的積極性、創造性為重點來推動落實。