今年來首度大規模停水，民眾注意儲水，自來水公司為修復1977年埋設的1350m／m預力鋼筋混凝土管PSCP接頭，辦理「台中市北屯區北屯路(三光北一街)(進化北路)(健行路)∮1350公釐送水幹管檢修作業」，預計自15日上午9時至16日上午8時停水，共計23小時，停水區域包含台中市原8區部分區域，約計7萬9749戶；水壓降低區域包含北屯區、西屯區及南屯區，約計1萬1948戶，計受影響的超過9萬戶。

經發局指出，這次停水範圍有中區、東區、南區、西區、北區、北屯區、西屯區及南屯區（文心路、五權路以東，鐵路以西道，文心路以南，五權西路、復興路以北）；水壓降低範圍為北屯區、南屯區、西屯區（大連路、中清西二街、弘孝路以南，惠中路及惠文路以東，文心路以北，文心路以西(沿著停水範圍的北側及西側部分區域)等一帶）。

台中市原8區部分區域從15日上午9時起，將停水23小時，提醒市民提前儲水。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

自來水公司第四區管理處規畫設30處臨時取水站，並通知停水區域的里長、地方民意代表、大用水戶及綜合醫院等。

經發局提醒，停水期間市民應關閉抽水機電源，避免馬達空轉而損壞或釀火災，復水後請將抽水機「排氣閥打開排氣」，避免空氣阻塞無法進水。

此外，水量運送過程及復水調配水量須分段排氣，故管線末端或巷弄區域將延後2小時恢復供水，呼籲市民儘早儲水備用，停水期間，市府已與自來水公司建立網路即時通報平台，將隨時掌握工程進度及復水情形，以確保工程如期完工，將民眾不便降至最低。