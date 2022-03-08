有最美千金封號的澳門賭王何鴻燊女兒何超蓮和大陸男星竇驍公開交往2年多，去年一度被劉嘉玲爆料兩人已婚，後來劉嘉玲認了消息有誤，何超蓮後來又與竇驍傳分手，讓外界霧裡看花。最近網上瘋傳何超蓮與竇驍奉子成婚，竇驍昨(7日)尷尬吐實：「收到一堆祝福」。

何超蓮和竇驍郎才女貌，交往2年多以來頻被催婚，劉嘉玲去年更脫口說出：「現在她（何超蓮）也結婚嫁人，而且嫁了一個我們中國很出名的男演員」，引來外界質疑兩人密婚，劉嘉玲後來親上火線承認說錯話，並公開向兩人道歉，直言：「經瞭解這是一個美麗的誤會，非常抱歉給你們倆添麻煩了，祝您們開心幸福。 」何超蓮則回：「剛工作完才看到新聞，謝謝嘉玲姐的祝福，有好消息再通知大家。」

竇驍昨發文否認奉子成婚。（圖／翻攝自竇驍微博）

何超蓮後來上實境秀談兩人交往點滴，直言：「我沒有遇過這麼專一，然後這麼好的人，而且他現在越來越好」，並表示兩人交往兩星期後，「我就知道是他了」。但不久網友又爆兩人不敵上實境秀會分手詛咒，一向愛跟粉絲互動的何超蓮，見有網友留言發直球問兩人是否分手？何超蓮回應：「假的！」、「不用理他們~乖」，暗示兩人仍在穩定交往中。

昨竇驍再度發文，直言突然在微信收到一堆祝福，原來網上又傳出兩人戀情開花結果、奉子成婚，竇驍否認說：「謝謝大家的厚愛～有啥事兒會告知滴哈哈哈哈​」，其他網友則回：「嫁妝十億還比較可信一點」、「到時候我發紅包」、「不管怎樣，還是祝福」、「大家都等著好消息呢」。