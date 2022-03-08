學生搭火車學習，直呼上課變得有趣。（君毅高中提供／李京昇苗栗傳真）

君毅高中創新教學，帶學生搭火車學地史。（君毅高中提供／李京昇苗栗傳真）

108 課綱實施後，各校的課程型態都慢慢改變，苗栗縣君毅高中嘗試將學科與學生的生活情境結合，其中高中一年級的社會科目，讓老師直接帶著學生搭火車前往花蓮，依序以窗外看到的景觀，向學生說明歷史與地理的知識，讓整個火車車廂就像個「行動教室」。

學校高中部主任永松大輔說，以往歷史地理的學測考題，都是地圖投影、GIS 空間分析等比較生硬和專業的題目，但這幾年考試方向比較生活化，因此發想把課程結合到學生的生活當中，前年開始規畫搭火車學歷史、地理，但因為疫情爆發，去年才終於實踐。

君毅高中去年新學期開始，徵求家長、學生同意後，由老師輪流帶著高一學生，從竹南火車站搭乘搭太魯閣自強號強往花蓮壽豐鄉豐田村，在坐火車期間，老師帶著學生認識龜山島、清水斷崖等景點，抵達豐田村後，再導覽日治時期當地人移民開發的歷史。

許多學生說，他們平時跟家人出外，頂多都是在西部縣市遊玩，很少有機會去東部縣市，而且上課讀課本歷史，有時候很難體會，搭火車還可以上課，不只加深學習的印象，還讓人覺得原來上課這麼好玩。

永松大輔表示，課本教的東西對學生來說可能很模糊，比如地形、地理位置等等，像是他們帶學生搭火車時，因為火車路線北上、南下方向不同，就會讓他們學習看太陽方位或山脈的位置，讓社會課程不再只有聽老師說，而是親自體驗。

君毅高中副校長江政昌說，校方近幾年開始嘗試各種不同的教學方式，高一生規畫戶外教學課程，高二開始結合英文，則有國際交流課程，雖然受疫情影響沒辦法實際帶學生出國，但學校會透過網路視訊，跟日本、韓國等國家的高中學校交流，彼此介紹歷史和故鄉，這過程中無形間就能提升學生英文溝通能力。