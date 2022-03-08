勤業眾信聯合會計師事務所今日發布《2022零售力量與趨勢展望》報告，內容係以2020年7月至2021年6月公開財報評選出全球前250大零售業（Top 250）。Top 250的零售總營收為5.1兆美元，較前年度增加2700億美元；Top 10的零售企業總營收為1.77兆美元，占整體34.6％比重。

沃爾瑪（Walmart）持續穩坐全球最大零售業者的寶座；亞馬遜（Amazon）以34.8％的零售營收成長率居次，在2021年度再度奪下前十大企業成長率之冠。台灣連續八年成功進榜的零售業龍頭「統一超商」以總營收80.19億美元，上升至134名；值得關注的是，全聯福利中心以總營收達46.83億美元飆升26個名次至全球221名。

勤業眾信報告指出，2021年度全球Top 250零售業銷售總營收5.1兆美元、零售淨利率3.1％，整體表現略高於2020年度銷售總營收4.83兆美元、零售淨利率3.3％；在成長率方面，2021年度成長率5.2％，相較2019財年微幅上升0.8％。蟬聯全球最大零售業者龍頭的沃爾瑪（Walmart），2021年度營收成長率為6.7％，主要歸功於線上商務高達79％的成長及在疫情期間對於全通路和物流配送的投資。

另一方面，沃爾瑪也擴大服務的面向；截至2021年度，沃爾瑪全球7300間門市啟動到店取貨的服務，5200間門市提供送貨到府的機制。亞馬遜（Amazon）藉疫情下的線上購物需求提升，帶動整體北美與跨國市場的線上商店銷售額增加，營收成長率達到34.8％，排名次居；好市多（Costco）成長較2020年度上升1.3％，其可歸功於電商市場所帶來的可比銷售額增長及倉儲的增加，讓其以9.2％的成績在前十大零售企業中名列第三名。

Top 10則著重核心市場的經營，並退出部分跨國市場，其中，又以美國企業為大宗，2020年度前十大零售商的零售營收成長較前一年增加8％，升至12.4％，而前250大零售商的營收成長為5.2％，上升0.8％，其中多間零售業者營收成長達到兩位數，包含亞馬遜（34.8％）、跨國零售集團Schwarz Group（10.0％）、家得寶（19.9％）、京東（27.6％）、目標百貨（19.8％）。

而東亞方面，中國大陸、香港與台灣在過去一年中的表現更勝2020年度，共計16家企業入榜Top 250，且部分業者排名上升。

台灣最具代表性的零售業龍頭「統一超商」總營收達80.19億美元，與2020年度相較增加4.69億美元，排名上升八名至134名，是台灣唯一連續八年進榜的零售企業。藉持續維持多元展店的計畫，積極打造複合門市及聯名主題店，整合實體門市與電商購物需求，擴大商品結構而得以推動業績增加。

而去年首次進榜的全聯福利中心，則以46.83億美元，與2020年度相較增加6.13億美元，攀升至榜單第221名。透過與Uber Eats、全球快遞、pandago及foodpanda等外送業者的合作推出「小時達」配送服務，全聯在搶快市場當中奪得先機，預估2022年外送業績將漲超過二倍。