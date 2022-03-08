超狂電話36年都沒壞！一名女網友稱家裡的電話機最少有36年的歷史，因為在她的記憶中，從小家裡就是用這台電話，讓她忍不住大嘆「以前的東西真的很耐用！」不少網友看了爆共鳴說，家裡也是用這台，真的好用。另有內行人揭密古董電話的真實來歷，其實是當年中華電信的租賃機。

一名女網友在臉書社團《爆廢公社公開版》上發文表示，家裡的電話用不壞，少說有將近36年的歷史，自她懂事以來，家裡的電話就一直是這一台，從來都沒有換過，而這個電話也沒有太多的功能可以使用，但這麼久都沒壞掉，只能說以前的物品真的很耐用。

女網友分享超狂復古電話，用36年都沒有壞掉，引起熱議。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

從照片中可見，這台電話的造型復古，由2個顏色組成，聽筒那邊是米白色的；另半邊則是綠色的。不少網友紛紛喊話說，家中也曾用過同款電話，「這台我也有用過」、「好用且大聲，但我們的壞掉幾年了」、「我家現在還在用」、「跟我家一樣欸」、「小時候家裡也是這台」、「這支電話要壞真的難」、「我阿嬤家的也是，捲捲線都變黃色了」。

而內行網友則說，這款電話應該是以前去中華電信租的，要付1000元押金，如果沒有拿回去還，就無法把拿回押金。「這退門號時還要還舊機，不然保證金會被扣錢」、「好像那時候被拿去中華電信退錢了」、「早期中華電信的租賃機」。