童醫院護理人員教民眾如何使用下載_Halza_app。（童醫院提供）

台中梧棲童綜合醫院致力於智慧醫療，將醫療服務與數位科技合併運用，發展出創新優化的數位醫療，提供最精確與便利的個人化醫療，並在醫療無國界的理念下，希望能讓民眾在各國間就醫順利。2020年與威康智能健康科技(台灣威強電與新加坡Halza Pte Ltd合資成立)簽署「Halza健康管理應用程式推廣合作備忘錄」，國內外民眾就能不受時間與空間限制，經由Halza隨身健康管理APP提供醫師自己的健康與紀錄。

童醫院副院長吳肇鑫說，因應COVID-19給世界帶來的衝擊與變化，Halza app增設了myHalza Pass功能，提供使用者便捷通關於需要新冠疫苗接種紀錄的場所與旅遊行程。支援超過20國語言的Halza app為了讓各國使用者能夠在Halza集中管理所有疫苗施打紀錄也整合了多國疫苗接種手冊(vaccine scheduler／immunization schedule)並盡可能彙整及更新與世界衛生組織(WHO) 、歐洲疾病預防控制中心(CDC) 、新加坡公共衛生部門(HPB) 等組織同步訊息。

吳肇鑫指出，Halza app還具備有家庭管理功能，將整合管理一個家庭成員疫苗記錄，方便民眾除了自己COVID-19疫苗紀錄外，還可以集中管理孩子和直系長輩的所有疫苗施打紀錄，替忙碌的民眾節省時間。只要在童綜合醫院施打疫苗或接受COVID-19檢測者，就會在myHalza Pass上收到自己的證明或檢測報告。

吳肇鑫表示，Halza的整合平台，將數據從醫院系統直接傳送至系統，民眾就可以透過手機出示和驗證COVID-19相關醫療文件，避免使用紙本文件或再向醫院申請的麻煩。 Halza系統開發創始人兼董事長Richard Nijkerk表示，Halza是新加坡的第一個社交醫療應用程式。

隨時隨地安全的存儲、追蹤和分享健康資訊，支持民眾的健康需求功能，遠端管理家人的健康。很高興自109年開始與童綜合醫院合作，Halza能成為童醫院數位化轉型計畫的新平台，與日俱進因應需求而提供最優質醫療服務。

私立醫療院所協會秘書長吳明彥醫師表示，協會致力於推廣醫療服務國際化並提供會員醫療機構交流服務平台、在三方通力合作下很高興看到童醫院是台灣第一家與國際版個人醫療紀錄app成功串聯、成為實現醫療服務國際化的最佳示範。

吳肇鑫強調，童醫院持續發展智慧醫療，希望透過數位科技的輔助，讓醫師更精準、快速的判讀數據，更能讓醫療去中心化並無國界，帶給病患最佳的資源利用及良好的照顧。未來也以邁向國際智慧化醫療不斷努力，讓國際間來往患者更加便利與無障礙溝通。