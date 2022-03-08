今年1月起基本工資月薪調整至2萬5250元，但家務移工的薪資依多數來源國勞動契約範本設定仍是1萬7000元，移工團體指出，家務移工因不適用勞動基準法，因此薪資可以比基本工資更低，呼籲應盡速訂定「家事服務法」提升工資，而不是用毫無意義的「移工留才久用方案」。

基本工資從總統蔡英文上任前的2萬8元，今年已經調整至2萬5250元，但家事看護工薪資仍凍漲在1萬7000元多年，但近年受到疫情影響、鄰國接連祭出移工久居方案，勞動部近日提出「移工留才久用方案」，其中家庭看護工只要每月薪資達2萬4000元及語言條件就能以「中階技術人才」身份，不受就業服務法年限限制，如果薪資超過5萬500元或有乙級證照就能取得「永久居留」。

據統計，截至去年年底為止，我國共有66.9萬名移工，家庭看護工人數占21萬208人，其中來看印尼16萬7567最多、菲律賓2萬4427人次之，印尼勞工團結組織會長Fajar說，家務移工的薪資多數為1萬7000元，導致許多移工為了爭取更多薪資選擇逃跑，呼籲提高薪資才是正確的留才方式。

桃園市家庭看護工職業工會理事長Jasmin表示，移工留才久用方案要由雇主申請，但會有雇主為了達成政策要求讓看護工去上課增進技能嗎？而且被照顧者往生，就算是中階技術人力仍可能要面臨遺返，唯有提高家庭看護工薪資、強制休假、自由轉換雇主才是移工要的，而不是單方面符合政府利益的作法。

希望職工中心主任劉曉櫻說，依勞動部最近調查指出，有74.3％的家務移工從未放假，「完全不把移工當成人」，只是為了與鄰近國家競爭才要搶才，為了解決缺工因此祭出看的到吃不到的方案。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組專門委員莊國良則說，「移工留才久用方案」相關法案將在近日預告，並在4月底前上路。