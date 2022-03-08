2022年台北市長選舉備受關注，中華傳播管理學會委託台灣民意與政策顧問有限公司執行2022台北市選舉調查，民調顯示，衛福部長陳時中以33.6％的支持度，領先藍委蔣萬安的30.2％，引發外界議論。對此，前綠委沈富雄認為，蔣比陳年輕多了，這是一個不該有的現象，究其原因就是被黨中央拖累了。

沈富雄今（8日）在臉書發文表示，國民黨仍是最大在野黨，其地方執政諸侯聯手起來，仍然非常可觀，非民眾黨一朝一夕可以趕上，但看國民黨近來的表現來看，只感到岌岌可危。

為什麼國民黨會有岌岌可危的現象？沈富雄直言，黨中央拖累，導致國民黨的政黨支持度幾乎和民眾黨打成平手、侯友宜的聲望開始落後副總統賴清德，以及蔣萬安與陳時中在台北市的支持度已經在伯仲之間，但交叉分析顯示年輕人的支持度已經落後陳時中，以年紀來看，蔣比陳年輕多了，「這是一個不該有的現象」。

沈痛批，國民黨選舉不行，補選不行，公投不行，黨內自己選舉也不行，一言一行沒有一樣得體，沒有一樣行。對於年底選舉，沈建議，國民黨候選人唯一的生路是北、中、南分成三區，各自組成選舉聯盟，南區在敵人後院放火，北、中兩區奮力奪標。黨中央要懂得藏拙，最好自己走進山洞冬眠，只是動物在冬眠前都把自己養得胖胖的，沒有黨產的黨中央過得了寒冬嗎？