3月8日是國際婦女節，台中市政府運動局關心女性朋友忙碌之餘也鼓勵參與運動促進健康，各區國民運動中心8日規畫多項女性專屬優惠活動，歡迎踴躍參與。運動局長李昱叡表示，為提升台中規律運動人口，各區國運中心依據不同運動需求，推動多元女性運動專案，促進全民運動風氣。

李昱叡指出，市長盧秀燕重視全民運動風氣，國民運動中心因應特殊節日規畫專案活動，提供市民優質的服務。

市府積極建設大型運動場館，首創與兒童運動兼具的「國民暨兒童運動中心」，已啟用營運的包括長春、大里、潭子等6座，今年1月豐原與清水已動工，另外北屯與太平國民暨兒童運動中心也預計於上半年動工，積極完善台中市運動場館，提升城市運動風氣。

運動局表示，盧秀燕重視運動平權，積極規廣女性運動，連年舉辦多場女性專屬運動，包括「美力台中~WOMEN好漾」、「婦女樂活及新住民運動」及「台中女力女麗運動專區」等系列活動，提升女性運動參與，並邀請中市國民運動中心加入女性運動推廣行列，開設多元豐富的專屬課程。

運動局說，因應國內疫情各國運中心持續落實防作為，並針對女性族群提供優惠參加專案，如朝馬國民運動中心開設小班制游泳女性專班、北區國民運動中心祭出體適能一對一課程、南屯國民運動中心推出「女力崛起─三八女神節特別企畫」提供優惠方案、大里國民暨兒童運動中心規畫婦女節限定活動，另包含潭子、長春、港區運動公園等均推出多項課程與優惠。