知情人士今天表示，美國總統拜登預料會在本週簽署各界期待已久的行政命令，指示司法部、財政部等部會審查創造美國中央銀行數位貨幣對法律與經濟的延伸性影響。

白宮去年表示，正考慮廣泛監督加密貨幣市場，以因應更趨升高的勒贖軟體等網路犯罪威脅。

拜登的行政命令定下180天期限，相關部會需在此期限內遞交一系列關於「金錢未來」以及加密貨幣未來角色的報告。

這名消息人士提及拜登政府內部推動此舉背後的重大能量：「我們會看到政策在180天內改變，這可能是創造中央銀行數位貨幣的一步。」

但上述消息人士警告，行政命令要求遞交的報告，可能仍會讓人對創造加密貨幣產生疑慮，或得出可能需經國會同意的結論。

拜登行政命令可能會在9日發布。

在西方制裁俄羅斯，導致俄國斷絕與全球絕大部分經濟聯繫之際，俄羅斯精英階層使用加密貨幣規避西方制裁的疑慮升高；與此同時，中國等經濟體也著手創造自有的加密貨幣。

拜登的行政命令將要求司法部研究是否需要制定新法來創造新貨幣，聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）、消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Commission）等部會則將研究對消費者的影響。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110308