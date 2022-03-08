國際原子能總署今天表示，他們接獲報告指出，烏克蘭遭包夾的第2大城哈爾科夫一座核研究設施因砲火襲擊受損，但沒有「引發輻射外洩的後果」。

法新社報導，總部在維也納的聯合國國際原子能總署（International Atomic Energy Agency, IAEA）表示，烏克蘭當局通報昨天發生一起攻擊事件，但並未通報這個廠址的輻射濃度有增加。

國際原子能總署表示，由於這座該設施「輻射物質的儲存量極低」，且保持在「次臨界」狀態，「它通報所受的損害不會引發任何輻射外洩的後果」。

受損設施是哈爾科夫物理暨科技研究所（Kharkiv Institute of Physics and Technology）的一部分，製造醫療及工業用途的放射性材料。

俄羅斯試圖加強施壓烏克蘭、迫使烏克蘭投降之際，哈爾科夫（Kharkiv）近幾天遭到俄國猛烈的砲擊與飛彈攻擊。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110308