花蓮縣入侵紅火蟻蟻丘多分布於鳳林鎮與光復鄉，縣府今年將與2地區農會合作，培訓地方合格施藥人員，投入防治工作，盼能有效殺滅紅火蟻。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣政府前年底首度獲報紅火蟻現蹤消息，其蟻丘多分布於鳳林鎮與光復鄉，密集區面積超過1200公頃，不過去年10月疑受圓規颱風暴雨影響，中南區多處水災，以致蟻群外散，去年底調查發現，其面積暴增至逾2600公頃，所幸分佈範圍並未擴散。不過紅火蟻防治工作屬長期抗戰，縣府今年將與地區農會合作，培訓地方合格施藥人員，投入防治工作，盼能有效殺滅紅火蟻。

「入侵紅火蟻」頭及胸部為紅褐色，腹部為深褐色，全身油亮帶光澤，個體體型大小介於0.2至0.6毫米，成熟蟻巢有明顯蟻丘，其寬度及高度可大於10公分。縣府前年12月首次接獲在鳳林鎮長橋里有紅火蟻入侵案例，經國家紅火蟻防治中心調查蟻丘分布範圍，北至鳳林鎮中心埔，南至光復鄉大農大富皆可發現，且密集區面積約1256公頃，判斷入侵約有3年時間。

不過縣府去年底追蹤紅火蟻蟻丘範圍發現，分佈地區雖無擴散至其他鄉鎮，但面積卻增加至2627公頃，動植物防疫所所長周黃得榮推測增加原因，可能與去年10月圓規颱風釀中南區多處水災有關。紅火蟻若遇淹水，通常會集結成「蟻球」，隨著水流漂至他處後，並會在該處棲息，由於國家紅火蟻中心於去年底調查時有增加偵測點，因此蟻丘密集區面積才會增加。

周黃得榮說，紅火蟻分佈地區目前主要還是在光復、鳳林2鄉鎮，期間雖都有進行投藥滅蟻、大面積噴藥防治，但滅殺紅火蟻是長期抗戰，需要時間。因此今年將與鳳榮地區農會及光豐地區農會合作，由2區農會招募人力，邀請國家紅火蟻防治中心辦理入侵紅火蟻施藥防治訓練課程，培訓地方合格的施藥人員，未來投入2鄉鎮的長期防治工作。

此外，不少有機農戶關切有機耕作如何防治入侵紅火蟻因用藥，周黃得榮表示，農友防治入侵紅火蟻期間施藥並不會取消其有機驗證資格，不過事先需和驗證單位說明，且要如實跟告知消費者，不得於商品上貼有機標章，若農友尚有疑慮，農業處也將商請國家紅火蟻防治中心進行物理性的防治工作。