陸最高法︰去年14名中管幹部受審 彰顯反腐懲惡決心 12:182022/03/08 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖／新華社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國最高人民法院院長周強今早發表工作報告，指過去一年審結貪污賄賂、瀆職等案件合共有2.3萬件，涉及2.7萬人，14名中管幹部受到審判，包括原雲南省委書記秦光榮，以及貴州省政協原主席王富玉等，並加大職務犯罪贓款贓物追繳力度，實際追繳到位596.6億元人民幣，彰顯黨中央正風肅紀、反腐懲惡的堅定決心，今年將保持懲治貪污受賄犯罪高壓態勢，加大對行賄懲治力度。 酒客與酒吧女公關糾紛 被幹部打到住加護病房 《金融股》國泰金號召新血 拓至東南亞攬才 #14名 #中管 #幹部 #彰顯 #懲惡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前總經理被查 中國聯通、中國郵政：堅決擁護習近平核心 17:052022/02/19 兩岸 全球人壽 開募儲備幹部 04:102022/02/17 投資理財 要贏在起跑點 全球人壽開募儲備幹部 12:292022/02/16 財經 國際奧委會主席巴赫：冬奧如期舉辦彰顯中國實力 全球冰雪運動開啟新時代 10:312022/02/01 兩岸 玉山金釋600職缺 首徵科技儲備幹部 04:102022/03/07 財經焦點 近13分鐘的央視《新聞聯播》頭條 陸媒：習近平要求幹部守住「五關」 13:052022/03/02 兩岸 疫情頻出國有鬼 刑事局揪出詐團 04:102022/02/10 社會新聞 五大金控 開出逾二萬名職缺 04:102022/03/03 金融．稅務 減輕基層派出所幹部壓力 新北市42所增第二副所長 19:182022/02/21 社會 國泰金控儲備幹部薪資上調15％ 起薪7.5萬元 13:202022/01/28 財經 抓內鬼！大陸紀檢監察系統去年處分逾2900人 21:512022/02/23 兩岸 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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