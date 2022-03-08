中國最高人民法院院長周強今早發表工作報告，指過去一年審結貪污賄賂、瀆職等案件合共有2.3萬件，涉及2.7萬人，14名中管幹部受到審判，包括原雲南省委書記秦光榮，以及貴州省政協原主席王富玉等，並加大職務犯罪贓款贓物追繳力度，實際追繳到位596.6億元人民幣，彰顯黨中央正風肅紀、反腐懲惡的堅定決心，今年將保持懲治貪污受賄犯罪高壓態勢，加大對行賄懲治力度。