民進黨國際事務部及青年發展部今年4月即將舉辦「2022全國高中職國際知識競賽」，今召開報名起跑記者會，身兼黨主席蔡英文總統也錄製宣傳片，蔡英文強調，台灣要走向世界，必須要有年輕世代的投入及關心。

民進黨國際事務部主任、立法委員羅致政表示，在國際局勢快速變化下，都可以看出台灣民眾非常關心國際事務，去年競賽也發現台灣各區域的年輕朋友都對國際知識相當了解，前四強分別是由北部和南部的學校奪得，第一名為成功高中。民進黨盼培養青年學子觀察國際情勢的能力、拓展國際視野，帶著台灣走向世界。

民進黨發言人、國際事務部副主任謝佩芬表示，去年民進黨國際部首度舉辦高中職國際知識競賽報名熱烈，共吸引了全國60所高中職、138支隊伍、超過400位學生參加，決賽當天民進黨主席蔡英文總統更親自出席頒獎，鼓勵高中生持續關注時事、培養國際素養。

她說，今年第二次舉辦此一競賽，民進黨國際部決定將獎金加碼，冠軍隊伍將獲得獎金新台幣2萬元，歡迎全國對於國際、外交、政經有興趣之高中職學生組隊參加。

民進黨青年發展部主任蔡沐霖說，高中職國際知識競賽已從去年打出招牌。民進黨從中國部兵推營、青年部國務青、婦女部、客家部及原民部也都有辦理青年活動，多元均衡讓年輕朋友參與公共事務。高中生日後都是國家未來的棟樑，鼓勵大家多了解國際情勢及台灣的外交展望。

今日記者會中也播放蔡英文總統為這次活動特別錄製的宣傳影片，蔡英文在影片中問觀眾，是否知道立陶宛首都在哪裡、是否知道CPTPP有幾個會員國，台灣要走向世界，必須要有年輕世代的投入及關心，如果對國際事務充滿興趣與熱誠，有趣又充滿挑戰的國際知識競賽，一定要來挑戰。

謝佩芬說，此次2022全國高中職國際知識競賽一隊3人，須有一位校內指導老師，同校不限報名隊伍數。4月中將於北、中、南、東各區舉行初賽筆試，並預計錄取各區前25％的參賽隊伍進入4月30日於台北舉行的最終決賽，決賽將採搶答制。所有參賽者都可獲得參賽證明。