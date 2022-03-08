38婦女節 侯友宜頒獎表揚​16婦幼尖兵 宣誓「跟騷守護 新北準備好了!」(新北市警察局提供)

今天是3月8日婦女節，新北市長侯友宜上午參加警察局舉辦的「警政工作會報」，會中除了頒獎表揚16名績優家防官外，更肯定日前婦幼警察隊員警遠赴屏東救援「黑戶母子」案，對於「跟蹤騷擾防制法」已立法通過並由總統簽署公布後即將上路，侯友宜也與所有保護婦幼的「新北警尖兵」共同宣誓「跟騷守護 新北準備好了!」象徵新北市「守婦護幼」的決心！

這次獲獎的績優家防官中，海山警分局防治組警員程啟瑋是警專23期畢業，從警16年，原本是埔墘派出所的警員，出勤看過許多兒虐家暴案，女兒剛出生的他感同身受，決心擔任家防官，一肩扛起第一線保護婦幼的工作，7年家防官生涯中印象最深刻的就是協尋方姓女童未就學案，他說一開始如同大海撈針般困難重重，最後透過女童父親的停車資訊，才發現出現在三重環河北路，再利用臉書發文縮小範圍至三重五華街一帶，程啟瑋多次前往查訪附近居民，苦苦守候終於等到母親帶同女童下樓倒垃圾順利尋獲，還給女童正常的就學權益。他深深感謝一路上支持他的家人，總是在他深夜外出處理突發緊急保護案件時，默默守候，無怨無悔，即便是過年無法與家人團圓也能體諒，程啟瑋對工作的執著，更讓他獲選入圍今年衛福部第八屆紫絲帶獎。

侯友宜與所有保護婦幼的「新北警尖兵」共同宣誓「跟騷守護 新北準備好了!」象徵新北市「守婦護幼」的決心。(新北市警察局提供)

新莊警分局家防官李柏震，警專22期畢業，過去也曾擔任基層派出所警員，從事家防官工作後，多次幫助關心受難家屬，109年及110執行「犯罪被害保護」高達5件，其中包含109年的夫勒斃妻自殺案、越堤道殺人棄屍案及化成路殺人案等重大社會矚目案件，李柏震都主動積極介入，實施關懷協助，及轉介犯保協會提供當事人後續法律及經濟協助，並掌握案件偵審經過提供被害家屬，因此榮獲110年法務部「犯罪被害人保護有功人士」，這個獎項全國只有新北及台北二人獲獎，相當難得!

侯友宜與所有保護婦幼的「新北警尖兵」共同宣誓「跟騷守護 新北準備好了!」象徵新北市「守婦護幼」的決心。(新北市警察局提供)

新北市警局長黃宗仁說，婦幼保護工作千頭萬緒，新北市的警察同仁在面對這些受暴家庭及被害家屬，均能感同身受，以同理心相待，在他們最無助時，伸出溫暖的庇護，拉他們一把，就是這股力量讓新北市的婦幼保護工作能獲得肯定，這些得獎的家防官們，辛苦付出實至名歸!在所有員警的努力下，新北市在109年及110年性侵害案件發生數下降39%，破獲率更上升14.65%，性侵害列管加害人再犯率下降0.4%，在查尋行方不明兒少工作，從109年的11人進步到110已無案件，列管協尋案也由婦幼隊南下屏東尋獲，新北市在全國婦幼業務評核工作上，更是連續3年榮獲特優殊榮。

會議中也頒發日前三重發生槍擊案，奮不顧身英勇追捕槍嫌的二名刑大偵八隊勇警及三重警分局偵查隊長，二月中旬、46歲的陳男持槍朝三重某宮廟連開11槍後逃逸，三重警方與刑大組成專案小組漏夜偵辦，發現槍手藏匿在新莊地區的汽車旅館，翌日凌晨3時許，大批警力趁槍手外出時上前圍捕，但陳男拒捕甚至作勢朝員警開槍，英勇的分隊長吳孟航及小隊長黃俊豪各對空鳴2槍示警，槍手自知難逃法網開槍自戕，現場也查獲改造槍枝3把、65發子彈及90包毒品咖啡包，二名勇警奮不顧身，只為守護市民安全的義舉，更是讓許多民眾豎起大拇讚揚!

此外，會中也頒獎表揚攔阻詐騙有功的16名銀行及超商「阻詐小天使」，其中新莊郵局襄理周景娥日前發現李姓老翁急欲匯款新台幣42萬元，詢問李男說是要「做牙齒」，但他神情緊張，經過關懷提問才得知原來他接到「假檢警詐騙」電話，對方誆稱他兒子涉及刑案，須交付新台幣42萬元才能擺平官司，幸好郵局襄理機警，讓他免於受騙上當。

新店郵局經辦張國亮，日前受理李姓婦人前往解除定存並提領新台幣160萬元，他發現婦人頻頻講電話，神色慌張，於是通知轄區新店警方到場，原來莊婦是接到「假檢警詐騙」電話，要求他提領新台幣160萬元交付地檢署監管，幸好行員通知新店警分局碧潭所警員到場協助，順利保住婦人的鉅款。

市長侯友宜表示，感謝新北警局婦幼團隊對於保護婦幼安全的付出，「跟蹤騷擾防制法」已立法通過，跟蹤騷擾的不法行為，使受害人心生畏怖，更是一種嚴重的性別暴力行為，新法上路後可加強保護跟騷受害人，對於保護婦女同胞的安全也將更為完善，新法同時賦予檢察官及警察得以公權力介入，即時保護被害人，對此，新北市警方也已提前展開相關教育訓練，要讓第一線的執法人員熟稔新法內容，積極妥善執法，盼藉由完善立法，補足性別暴力防制的最後一塊拼圖，讓市民更安心與安全。