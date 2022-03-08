一站式跨境電商平台服務商視宇（ViewEC），藉由整合eBay、Amazon亞馬遜、Rakuten樂天等全球三大電商平台，聚焦電商代理營運與顧問服務。視宇8日宣布，獲得3,600萬元的A輪募資，因應資金挹注，提出4大策略面向擴展營運佈局，站穩「歐美日跨境電商第一門戶」，成為台灣跨境電商開店最強後盾。視宇指出，2022年已啟動B輪募資，預計將於2024年第一季上櫃。

視宇表示，為了協助台灣企業開拓國際市場，視宇攜手集團子公司–秩宇（Wiser），透過完善的人才招募與培育，導入人工智慧等新科技數據應用服務，過去一年成功協助近400家企業進軍海外電商市場、吸引超過1,800家企業探詢歐美日市場代營運服務，2021年營收成長幅度高達150％，而同年Amazon亞馬遜累積總交易金額達3,500萬美元。

視宇表示，本輪A輪資金挹注，由佳龍科技董事長吳界欣領投、國發基金投資占比更高達四成，顯見市場投資人對於視宇整體未來發展與跨境電商產業持續看好。

為協助更多台灣企業在海內外疫情期間進行通路轉型與國際市場之開拓，除積極佈局集團資金引進策略聯盟，搭配策略型投資股東來提升募資成效，另外委託KPMG完善整體財務規劃，更計畫在今（2022）年啟動B輪募資，並在統一證券建議下，預計於2024年第一季上櫃，吸引更多海內外投資人關注、持續優化既有產品與拓展服務範圍。

視宇董事長郭雨新表示，出口為經濟命脈的台灣，跨境電商是一直以來的趨勢，企業在數位轉型上是刻不容緩的。因應更加國際化流通的市場，預期產業將持續強健與活絡，跨境電商可以說是台灣品牌站上國際舞台的最佳捷徑。

郭雨新表示，具備長短期健全的財務規劃後，視宇將從物流系統、整合行銷、代營運與第三方工具、以及自有品牌產品等四大策略，結合自身的電商專業與歐美日在地資源，持續優化服務能量，以提升企業的成長空間和客戶的產業佈局。