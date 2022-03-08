據國民健康署調查，高達9成以上的新手媽媽有意願哺餵母乳。（王家瑜攝）

據國民健康署調查，高達9成以上的新手媽媽有意願哺餵母乳。醫師指出，有些長輩抱持傳統觀念，認為月子期間餵母乳會太勞累、小孩吃母乳會吃不飽，其實只要採取正確的做法，餵母乳不僅能提升寶寶免疫力，還可降低媽媽罹患乳癌、卵巢癌風險，整體對於國家和社會都有正向的影響。

台灣母乳哺育聯合學會前理事長許純森指出，母乳哺育對於媽媽和寶寶都有好處，有助於嬰兒腦部發育、口腔咬合、語言發展，也能預防幼兒生病；對於媽媽來說，可以減少產後出血、有助於體重恢復，更有國外研究顯示，哺育母乳累計12個月以上，可大幅降低乳癌及卵巢癌發生率。

根據國健署109年縣市母乳哺育率調查，高達94％的媽媽都有意願哺餵母乳。許純森表示，有些長輩認為產後要好好坐月子，餵母乳會太勞累，也有人認為餵母乳會吃不飽，這些錯誤觀念其實都需要導正，不僅媽媽要了解，更要邀請丈夫、家人一起參與課程；透過哺餵母乳提升母嬰健康，未來媽媽回歸職場也更順利，減少請假，對於企業、國家社會都是好事。

哺乳媽媽何小姐分享，自己懷孕時就開始參與哺乳支持團體，藉由其他媽媽的經驗分享，幫助自己產後哺乳時比較不緊張，產檢時醫院也提供很多母乳支持團體、衛教課程，事先討論哺乳計畫；產後剛開始哺乳真的蠻辛苦的，但看到孩子獲得滿足感和安全感，到現在也很少感冒，覺得很值得。

許純森指出，產後1到2周是刺激乳汁分泌的黃金時期，務必好好把握，在專業人員的指導下，運用正確的方式打通乳腺，可避免「石頭奶」發生。彰化基督教醫院護理部督導長李心慈表示，很多媽媽會擔心自己奶水不夠，即便事前上過再多課程，面對孩子哭鬧仍會產生很多擔心，此時透過親餵方式，有助於腦下垂體分泌，有不錯的通乳效果，只要度過脹奶時期，接下來的哺乳過程會更順利。

國健署自民國90年開始推動母嬰親善醫療院所認證制度，目前全台共有163家「母嬰親善醫療院所」，亦提供多元管道支持媽媽和爸爸諮詢哺乳與育兒使用，包括提供孕產婦免費關懷專線0800-870-870（0800-抱緊您抱緊您）及孕產婦關懷網站（http：／／mammy.hpa.gov.tw），或免費下載「雲端好孕守」APP，可定位搜尋最近的哺集乳室及母嬰親善醫療院所。