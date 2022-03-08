中市民宅大樓大火，網路先後傳出火場羊屍疑是女屍、再瘋傳恐是遭鄭殺害女童，中市警方出面澄清。（陳淑芬攝）

中市民宅大樓大火奪走6條人命，鄭姓租客疑因養羊及租金等問題與房東嫌隙而縱火報復，寵物羊成為焦點，網傳火場羊屍疑是女屍、再瘋傳恐是遭鄭殺害女童，據了解，在8樓浴室發現的遺體尚未遭火燒黑，外觀仍可辨識出是羊隻無誤。中市警方今天澄清表示，目前仍有3具遺體焦黑難辨，須待DNA比對確認，近日應有初步結果，呼籲民眾不要散佈未經證實的影片或言論，可能涉及違法。

中市民宅大樓大火釀成6死6傷，鄭男因在租住處豢養寵物羊及租金等問題，與房東莊婦起爭執，疑因挾怨縱火，消防人員清理火場發現3具焦屍難辨遺體，並在8樓浴室找到1具寵物羊遺體。

重大火災事涉寵物羊等因而起，鄭男為羊不惜槓上房東，並以激烈縱火手段報復，但獨留愛羊喪身火海等行徑，讓人難以理解，也引發外界對寵物羊好奇，網路先後流傳指稱「羊屍」疑是具嬌小女屍，火災喪身者恐再添1命，經檢警否認後，另有踢踢網友PO文瘋傳，質疑該遺體臟器外露，恐是遭鄭殺害女童；近日再傳出鄭男遛羊影像。

據了解，消防人員在8樓的浴室裡所發現的羊隻疑遭濃煙嗆死，遺體僅燻黑並未燒焦，外觀仍可辨識是羊隻，疑為鄭男飼養的寵物羊。

針對網路謠言，台中市警局第一分局偵查隊長陳谷楓今天澄清表示，批踢踢網友PO文並未提供相關證據，火場中所尋獲3具遺體焦黑外觀難以辨認，身分、性別及年齡待DNA比對確認，有關臟器外露部份，是因火災燃燒過久所致，並無所謂臟器外露。

他並提醒民眾，故意散佈未經證實的影片或言論，可能涉及社會秩序維護法散佈謠言，足以影響公共安寧者將處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰，呼籲民眾勿以身試法，若有相關事證請檢具資料提供檢警偵辦。