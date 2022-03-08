藝人大S（徐熙媛）結婚才宣布與汪小菲離婚，恢復單身短短107天，便於今（8）日對外宣布與20多年前的舊愛「酷龍」具俊曄再婚，讓外界跌破眼鏡。而多年來始終單身的具俊曄，過去登上戀愛實境節目時的畫面也被網友挖出，當年他在節目中向媽媽坦言「相親對象曾離過一次婚」，他媽媽立即回覆「什麼？」意外透露最真實的反應。

具俊曄曾在2018年所播出的戀愛實境節目《戀愛的滋味》中，認識了一名麵包師傅吳智慧，她不僅長相甜美、個性也相當溫柔，但她與具俊曄首次見面相親時，就坦言自己曾離過一次婚。相親結束後，具俊曄回到家中也向相當關心他的母親提及此事，而他的媽媽聽完後則突然收起原本的笑容回應「什麼？唉呦…..」似乎一時無法接受，讓現場氣氛相當尷尬，但經過具俊曄敘述完對方情況並留下良好的第一印象後，媽媽才表示「雖然不能以貌取人，但第一印象還是很重要」。

接著具俊曄媽媽看完女方多張烹飪時的照片後，似乎才開始認同，透露「做麵包這一點倒是蠻合適的，因為你也喜歡吃麵包」。而他們後來雖沒有真的在一起，但也看出具俊曄母親對於他另一半的看法，因此外界相當好奇母親對於具俊曄與大S婚訊的真實反應。

事實上，具俊曄雖外型俊俏、帥氣，但多年來始終沒有找到知心伴侶，而他曾在2008年的採訪中透露，自己從小就在單親家庭的環境長大，認為大人不負責任的行為會對小孩造成很大的影響，因此讓他對結婚更加慎重，也希望能遇到一位與他契合並能接受他一切的靈魂伴侶，如今他情定20年前的戀人大S，也讓不少粉絲替他感到開心。

具俊曄的媽媽聽到相親對象曾離過一次婚，意外洩真實反應。（圖／西瓜視頻）