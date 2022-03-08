現代人習慣在車上安裝行車紀錄器，方便還原事故現場，意外拍攝到其他車禍時，還能因提供影像給警方而獲得高額獎勵。台北市警局交通大隊今表示，民眾熱心提供致人受傷或死亡的行車紀錄器畫面，最高可獲1萬元獎金，4年多來已發出94萬元，協助釐清894件事故原因。

北市府2018年起訂定「檢舉道路交通事故肇事逃逸案件暨提供道路交通事故錄影資料獎勵金核發要點」，民眾提供北市有人受傷或死亡的交通事故影像，或肇事逃逸案件偵查線索，經警察局認定有助釐清肇事原因或破獲肇事逃逸案件者，將依事故傷亡嚴重程度，核發獎勵金。

據北市核發獎勵金標準，檢舉肇事逃逸致人受傷案為3000元、致人重傷案為6000元、致人死亡案則為10000元；提供錄影資料部分，若是致人重傷受傷案為1000元、致人重傷獎金為3000元、致人死亡獎金為5000元。

行車影像除能記錄肇逃者身分外，也能協助警方釐清肇責。交大公關室主任林洸賢說，曾有人溜滑板車時硬闖紅燈，不慎遭騎士撞死，若沒有民眾提供現場影像，警方在只有一方說法的情況下，也很難直接判定誰對誰錯，此時影像角色就很重要。

經交大統計，獎勵金核發機制實施首年，就有167件事故符合發放標準，共計發出20萬餘元，隨後逐年提高，至今已協助釐清894起死傷交通事故，共計核發94萬獎勵金。

交大指出，現已建置「交通事故影音上傳平台」，若民眾不方便在事故現場提供影像，返家後也可透過該平台上傳。警方也提醒，如拍攝他人交通事故過程欲提供協助，不論當場或透過網路提供，都要記得先將該關鍵檔案鎖定或將記憶卡拔除以留存該影像，避免影像檔案遭覆蓋。