0303興達電廠人為操作不當導致全台大停電，台電董事長楊偉甫以及總經理鍾炳利請辭獲准，經濟部長王美花自請處分獲慰留。對此，民眾黨立委張其祿表示，台電是系統性結構問題，必須要徹底改革，畢竟電網不是第一天才知道的問題。張其祿酸，蘇內閣除了王美花所督導業務出包仍不用下台，外交部長吳釗燮任內斷交多國，也不用負起政治責任，既然如此，行政院長蘇貞昌要概括承受，負起政治責任。

針對台電0303跳電事件，張其祿表示，台電從過去到現在頻頻出狀況，電網問題一直都在，基礎建設碰到很多問題，王美花任內不僅沒改善問題，也不用負政治責任，這是最大問題所在。

張其祿說，蘇內閣看過很多部會首長業務督導不周，卻不用負責任的案例，像是吳釗燮任內邦交國持續斷交減少，還是繼續擔任外交部長，顯見當中政治考量較多，對於專業跟本業是否做好不是最重要的考量。

「部長沒負責，院長要概括承受」，張其祿表示，蘇內閣做不好卻不用下台負責，身為各部會主管的蘇貞昌要負起責任，如果做不好還能留在原位，或者被安排更好的職位，全民會對執政黨執政能力打問號。