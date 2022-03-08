全球通膨壓力炸鍋，台灣是否面臨停滯性通膨疑慮？央行總裁楊金龍今打包票，今年台灣物價或許會受到烏俄戰爭影響，但是，「說我們台灣會停滯性通膨，我覺得不可能，不會如此。」經濟部長王美花則說，政府都有了解物價，台灣物價相對穩定，沒有漲這麼多。

俄烏戰事延燒，連帶拖累歐美與俄羅斯經濟。分析師預測，這場俄烏軍事衝突，將導致美國通膨飆漲、經濟成長放緩，歐洲面臨衰退風險，俄國經濟可能遭遇雙位數的萎縮。蘇貞昌今率內閣官員赴立院備詢，烏俄戰爭對台造成的通膨壓力也成為焦點。

國民黨立委林德福質詢時指出，央行總裁楊金龍去年11月在立法院接受質詢時說，台灣沒有通膨的問題，但這段時間以來，國內物價漲了很多，比去年11月，台灣是否仍沒有通膨疑慮？如今受到俄烏戰爭影響，物價又繼續上漲，楊金龍是否要改變說法，回應台灣會不會有停滯性通膨的疑慮？

楊金龍表示，台灣去年物價上漲1.96％，若跟其他國家比，是相當的穩定；如果再跟2008年金融危機時的物價比較，當時是3.52％比較，現在也是很低的。

楊金龍強調，以今年來說，物價會受到烏俄戰爭的影響，但是，「說我們台灣會停滯性通貨膨脹，我覺得不可能，不會如此。」

林德福指出，民眾購買便當、蔬果頻率相當高，但這些商品價格明顯漲價，政府即便加薪4％，但都被物價上漲吸收掉，讓民眾難以忍受；尤其，政府說有物價穩定機制，但民眾痛苦指數是愈飆愈高，政府必須面對這個事實。

經濟部長王美花強調，國際大宗物資在戰爭前就已經在漲，戰爭後則持續著，但台灣跟其他國家比起來，政府都有了解物價，也像央行總裁說的，台灣物價相對穩定，而且沒有漲的這麼多。