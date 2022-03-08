賴梵耘的兒女終於圓夢跟「蜘蛛人」安德魯加菲爾德合照。（圖／海鵬提供）

由不丹導演巴沃執導，他的太太、舞台劇大師賴聲川的女兒賴梵耘擔任製片的電影《不丹是教室》，日前風光入圍第94屆奧斯卡最佳國際電影，夫妻倆加兒子、女兒一家4口前天飛往美國洛杉磯，為參加頒獎典禮做準備，此行重點一方面出席奧斯卡盛典、一方面也追星。

今巴沃全家人出席奧斯卡官方主辦的入圍午宴酒會，賴梵耘貼出多張與好萊塢巨星的合影，包括兒女圓夢跟蜘蛛人「本尊」《蜘蛛人驚奇再起》系列的主角安德魯加菲爾德合照，3人更高興擊掌，還有賴梵耘跟兒女和「暮光女」克莉絲汀史都華的自拍照，赴美追星計畫成功。

酒會上賴梵耘（左）跟巴沃（右）和巨星威爾史密斯合照。（海鵬提供）

奧斯卡入圍酒會去年因為疫情被取消，睽違1年今日盛大開席，國際影人均踴躍參加，據賴梵耘轉述現場氣氛熱絡，許多巨星如丹佐華盛頓都盛裝出席，而巴沃穿著不丹傳統服飾，東方面孔竟被大明星當成明星，不少人上前邀合照。結束官方酒會後，夫妻倆目前正在參加另外一個酒會，小朋友們則先回飯店休息。