預售屋實價登錄2.0新制，自去年七月正式上路以來，還是會出現申報價格不實的弊端，對此，為強化預售屋申報不實的問題，台北市政府地政局將祭出新招，北市將與國稅單位加強聯繫，建立預售屋實價資訊查核與通報機制，防杜不實申報。

為強化預售屋管理機制，並因應實價登錄 2.0 新制施行，臺北市地政局今（8）日表示，為持續精進實價資訊品質及維護預售屋交易安全，於 2021 年舉辦「居住正義 2.0 系列論壇Ⅴ-預售屋資訊與交易安全之探討與展望」，並進行「臺北市房市健全網路民意調查」，有效問卷達 1,003 份。

地政局表示，問卷分析結果顯示，多數受訪者希望透過嚴罰、抽查契約比對價格、協請金融機構查調資訊等方式，來防杜申報不實；對於預售屋解約或換約案件，認同應撤銷原申報資訊，以免對市場銷售情形或價格判斷，造成混淆。

另外，多數受訪者也認為，主管機關應公布預售屋買賣契約常見不符應記載事項錯誤態樣，及不利消費者的個別磋商約定，以保障消費者權益。

地政局局長張治祥表示，110年7月起實價登錄2.0新制實施，北市將與國稅單位加強聯繫，建立預售屋實價資訊查核與通報機制，防杜不實申報。

另外，地政局表示，為保障預售屋購屋民眾消費權益，地政局會與建管處合作，透過建照資料即時稽核預售建案資訊，確保契約備查率達100％。同時，定期發布預售建案資訊動態季報，提供第一手最完整豐富的預售建案申報資訊、當季預售屋買賣定型化契約及購屋預約單檢查成果等資訊，輔以圖表方式呈現增加可讀性，供消費者參考，維護預售屋交易安全。

地政局表示，地政局除強化預售屋管理機制，也會持續推展房市健全新行動。繼110年12月8日全新推出「臺北地政找房+」社區交易資訊查詢平台後，為因應民眾沿著捷運站找房需求，將進一步規劃建置「捷運房價租金地圖」，提供各捷運站周邊房價及租金整合資訊，讓民眾快速掌握區域行情。

此外，為提供更多元、完整的消費爭議資訊，地政局將整併現有「消費糾紛來源與原因」及「買房消費爭議熱點地圖」兩項服務，整合以圖找業、消費爭議加值統計及申訴管道等三種資訊，民眾可透過直覺式操作圖台，一站掌握所欲查詢地點周邊業者處理爭議品質，爭議發生類型及爭議處理管道資訊。