跨界聯名已是新食尚，王品集團「青花驕」與肯德基的聯名新產品「青花椒香麻卡啦雞腿堡」，今天正式開賣，從3/8-4/18日、限時42天。去年最受歡迎的「青花椒香麻脆雞」同步回歸，成為常態商品，兩大品牌攜手合作，滿足消費者追求香麻酥脆的炸雞新體驗。

台灣人喜歡吃辣、嚐鮮，去年「青花驕」與肯德基首次攜手推出「青花椒香麻脆雞」，立刻引發銷售熱潮，網路討論聲量高，成為最有創意、人氣最旺的跨界聯名商品，粉絲敲碗期待回歸，因此決定讓「青花椒香麻脆雞」成為常態商品，再推出新產品「青花椒香麻卡啦雞腿堡」，酥脆多汁的卡啦雞腿排裹上青花椒麻醬，一口咬下，香、麻、辣迅速蔓延到舌尖，頂級香麻滋味加上酥脆多汁的口感，讓消費者吃漢堡的同時，也能體驗大啖麻辣鍋的爽感。3/8~4/18日到肯德基購買「青花椒香麻卡啦雞腿堡限定套餐」，持發票明細到全台青花驕6家門店內用點餐，即贈「青花驕特色綜合丸 （原價238元）」。即日起~12/31日到青花驕消費滿600元，還可獲得LINE好友點數1點，累積滿5點贈送青花驕特色綜合丸，累積滿10點贈送日本北海道干貝乙份。

「青花驕」是王品集團發展聯名商品最成功的品牌，不僅在餐廳、速食店裡可以吃到，現在還能買回家跟親朋好友共享，「青花驕麻辣鍋」冷凍湯底，特製湯頭佐以江津九葉青花椒，底韻豐足，鮮麻不躁，醇厚不膩，搭配綜合火鍋料、麻辣豆腐、藏椒爆漿貢丸，暢辣夠味，連續兩年都是美式量販賣場的銷售冠軍！

青花驕目前在北中有6家門店，全台第7家、高雄第一店預計4月底在高雄裕誠路、鄰近捷運巨蛋站旁開幕，高雄鄉親再等等，馬上就可以體驗椒中之王「九葉青花椒」椒香麻辣迷人的魅力。