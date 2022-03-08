大S（徐熙媛）和汪小菲去年底宣布離婚後，謠言就滿天飛，資深狗仔葛斯齊曾在節目《這!不是新聞》中直言汪小菲已經有年輕貌美的新歡，但因為住的社區戒備森嚴，比楊冪的住所還貴，讓他們一時照不到證據，張穎穎身分曝光後，葛斯齊說，汪小菲交女友一事，母親張蘭也知情，如今大S趕進度宣佈再婚，葛斯齊發文送上祝福，並不忘嗆汪小菲：「一句話，老娘不是沒人要，你回北京當媽寶去吧！」

葛斯齊先前就為大汪婚變一事多次發表見解，他先透露從去年6月起狗仔就在關注，早在兩人宣布離婚前，「我從對岸，就是大陸那邊就已經知道說他們已經離婚」，而派駐在當地的狗仔還告訴他一個內幕，指他們已經跟拍汪小菲許久，大汪本來要在微博上官宣離婚，「但最後因為有些秘密」，最後轉換成媒體報導、大S受訪承認的形式。

葛斯齊發文。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）

葛斯齊後來上《新聞大白話》表示，經同業告知，汪小菲新歡在兩人交往期間一度懷孕，到北京和睦家醫院做了流產手術，之後汪小菲10月帶女友到上海見巫啟賢、張信哲，滿足張穎穎想見偶像的心情，而後來有張汪小菲與巫啟賢、張信哲的合影，就是由張穎穎掌鏡拍攝而成的，葛斯齊更隔空對巫啟賢喊話，要求出面澄清他是否所言不假。

葛斯齊回應朋友留言。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）

而對於葛斯齊等網友的指控，張蘭多次親上火線表示都是虛假消息，揚言提告，葛斯齊受訪則稱還有未爆彈，「先叫張蘭吃鎮定劑！」。而今大S宣布梅開二度，葛斯齊笑說：「我想大S時太久沒拍偶像劇，直接把人生交給偶像劇腳本，其實這就是大S不意外，祝福祝福！讓我想到某段婚姻，嫁日本人的那個！」

葛斯齊又說：「而同樣在偶像劇裡的男一汪小菲，接下來請好好演落水前夫劇，劇情都是不忠者沒有好下場，讓我用鏡頭繼續看下去！」有朋友留言：「讓我想到某段婚姻，嫁日本人的那個<<<我想不到」，葛斯齊回：「不認真！ 和大S一樣 咖數嫁日本人的有幾個！」，另有人說：「不要啊⋯⋯ 我很喜歡xx姊姊，希望她幸福啊⋯⋯」，葛斯齊則語帶玄機說：「他現在幸福啊，只是過程沒有交代清楚，我也是在2022年才完全弄清楚！發現⋯⋯唉，人生最怕被時間軸檢視」。