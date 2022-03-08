大震撼！大S宣布再婚 新郎是韓星「酷龍」：將來台蜜月

藝人大S（徐熙媛）與汪小菲才剛結束10年婚姻，恢復單身短短107天，便於今（8）日對外宣布與20多年前的舊愛「酷龍」具俊曄再婚，並透露近期兩人就會見面度蜜月。而她的新婚丈夫具俊曄稍早也接受媒體採訪，透露自己將搭9日一早的飛機來台與大S及其家人見面。

今（8）日具俊曄宣布結婚和大S之後，南韓媒體《star1》電話訪問到具俊曄，具俊曄說，「我們已經在韓國登記結婚，明（9）日早上我將搭飛機前往台灣，要去見20年沒見的她」。具俊曄接著說，「在台灣飯店進行10天隔離之後，就會和大S的家人們見面，並和兩個孩子相處、熟悉，計畫在台灣待兩個月，之後再和大S一起回到南韓。」

具俊曄受訪時表示，「去年冬天聽到熙媛離婚的消息後，心情很奇怪，以問候的心情，打了20年前的那支電話聯繫，結果聯繫上了。聽到熙媛聲音的那瞬間，又重新燃起我心裡對她的愛意，這幾個月，我們都用視訊電話聯繫，覺得熙媛對我來說很重要，在我內心深處，她一直都是溫暖又美好的人。」於是具俊曄不斷提出「結婚」最後大S同意了。