東京國際食品展8日盛大開幕，農委會為加強拓展台灣水果外銷市場，特別在台灣館內設置優質水果形象區，透過現場料理示範、試吃活動及影片宣傳等，向日本及各國採購商推介我國鳳梨、香蕉及冷凍釋迦等時令果品及水果加工品。

農委會表示，在政府、外銷業者及農民共同努力下，2021年我國農產品外銷達到56.7億美元，創下歷史新高成績，其中生鮮冷藏水果外銷量值為76,125公噸、1.6億美元，而水果銷日數量與金額分別為21,996公噸、3,703萬美元，是台灣水果僅次於中國大陸的第二大外銷市場；透過本次參展，希望在去年日本消費者踴躍採購台灣鳳梨的基礎上，進一步擴大我國水果外銷日本及世界各國。

農委會指出，東京國際食品展是全球最重要的農產食品展覽活動之一，農委會歷年來輔導國內農產業者參加由外貿協會籌設的台灣館，爭取外銷商機；去年考量日本及國際新冠肺炎疫情嚴峻，該會並未參展，但東京國際食品展參觀買家仍超過7萬人次，其中87％是日本食品通路批發、餐飲服務、製造商與零售業者。由於日本是我國水果非常重要的外銷市場，農委會今年決定在台灣館設置優質水果形象區，希望能吸引日本及各國買家的目光。

農委會指出，我國主要銷日水果包括鳳梨（17,850公噸、2,274萬美元）、芒果（869公噸、728萬美元）、香蕉（2,955公噸、468萬美元）、荔枝（189公噸、154萬美元）及蜜棗（38公噸、37萬美元）等，由於台灣盛產多樣化且美味的熱帶水果，在日本廣受消費者歡迎，其中金鑽鳳梨因纖維柔軟甜度高，今年通路詢問度極高，預期可較去年銷日數量提高20~30％，是本次參展亮點之一。

另外，今年新登場的冷凍鳳梨釋迦，不僅甜度高且風味獨特，無論是全果冷凍或是切丁、切塊，也非常受到消費者歡迎，將是台灣水果行銷國際的新尖兵。

農委會進一步說明，除了生鮮水果，台灣同時擁有先進的水果加工技術，本屆東京國際食品展現場也展示由芒果、荔枝、鳳梨及梅子製成的果乾、果醬、果酒及蜜餞等各式台灣水果加工品，不僅符合日本與各國消費者對台灣水果的喜好，也順應健康、便利的現代消費市場需求，相信透過本次參展，將能進一步提高台灣水果知名度與建立優質國際形象，把握海外市場在新冠肺炎疫情復甦後的國際商機，擴大外銷量值。