教育部宣布8月1日起中小學早自習節及第8節輔導課均不能考試，引發反彈。教團表示，一天不應該以考試開始，規定早自習不能考試，可以接受；但第8節輔導課是學生自主參加、也不能上進度，若連考試都不行，未免矯枉過正。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，學生在早自習時間，頭腦還不清醒，因此不准考試可以理解；但第8輔導課，很多都是在進行補救教學，老師如果不對他們考試，怎麼知道有沒有學會。她認為，第8節輔導課都不能考試，是不是太矯枉過正了。

彭淑燕說，108課綱上路後，許多科目的上課時間減少了，因此老師幾乎都拚命在趕課，如果早自習、第8節課都不能考試，那老師要用什麼時間考試？如果最後演變成老師利用正式上課時間不斷考試，那對教育是好的嗎？

一位副校長說，他們是私立學校，董事會也認同早自習時間不考試。不過學校仍會在早上7時50分到8時10分第一節課前，利用廣播放英聽課程，讓學生沉浸在英語的環境中，早到的學生可以聽，不過這是自由參加，學生也可在8時10分第一節課前到校就可。

「第8節輔導課也不能考試，是不是太過頭了。」這位副校長表示，輔導課是自由參加，而且不上進度，但老師要了解學生是否學會，適度的考試是必要的。他認為，評量是教學工具的一部分，教育部規定太死，已干預到教學自主。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良則說，過去老師會用早自習或第8節老考試，以後都不行，對教學造成挑戰。老師如果只能用正課時間來考試，那課程進度將受影響，最後可能濃縮課程來處理。