侯友宜表揚攔阻詐騙有功超商店員及金融機構行員。（王揚傑攝）

侯友宜表揚偵破三重槍擊案有功人員。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（8）日上午主持警察局警政工作會報，適逢婦女節，侯友宜特別頒獎表揚16位維護婦幼安全有功的家庭暴力防治官，並對即將上路的《跟蹤騷擾防制法》高喊「新北準備好了！」，宣誓新北市守護婦幼的決心。

侯友宜表示，感謝同仁不斷保護新北婦幼，讓新北女性、孩童可以在新北快樂的生活，看到基層員警為找尋失蹤兒童、為家庭暴力全力以赴，讓這些有可能變成受虐兒的人，在失蹤中沒有辦法團聚的個案，在同仁的幫助下有好的結果。

侯友宜說，尤其跟騷法通過以後。需要警察同仁的幫忙，扛起責任，對影響婦幼安全的人，要採取更有效力的制裁，目前已經在試辦，6月分正式實施後，我們會有展現不一樣的作法。

市警局長黃宗仁說，婦幼保護工作千頭萬緒，新北市的警察同仁在面對這些受暴家庭及被害家屬，均能感同身受，以同理心相待，在他們最無助時，伸出溫暖的庇護，拉他們一把，就是這股力量讓新北市的婦幼保護工作能獲得肯定，這些得獎的家防官們，辛苦付出實至名歸。

市警局表示，新北市在2020年及2021年性侵害案件發生數下降39％，破獲率更上升14.65％，性侵害列管加害人再犯率下降0.4％；在查尋行方不明兒少工作，從2020年的11人進步到2021已無案件，新北市在全國婦幼業務評核工作上，更是連續3年榮獲特優殊榮。

會中侯友宜也表揚攔阻詐騙有功的超商店員及金融機構行員，以及日前三重槍擊案中，奮不顧身英勇追捕槍嫌的2名刑大偵八隊幹員及三重警分局偵查隊長，感謝大家為新北治安的奉獻。