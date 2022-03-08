烏克蘭持續進行基輔保衛戰，正在前線某個檢查站對抗大敵的一對男女決定在此時結婚，基輔市長、前世界重量級拳王V.克利奇科（Vitali Klitschko）親自前往祝福這對戰地鴛鴦，並將影片上傳推特。鏡頭中的新郎與新娘皆身著軍服，他們名為 Lesya與Valeri，兩人已相識超過20年。

Сьогодні вітав бійців одного з батальйонів тероборони столиці Лесю та Валерія. Вони давно живуть в цивільному шлюбі, а тепер вирішили обвінчатися. Церемонія відбулася поруч з одним із блок-постів.



Життя триває! І життя Києва, киян, нашої держави ми будемо захищати! pic.twitter.com/ys2kNN12Ws — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) March 6, 2022

面對俄軍入侵， Lesya與Valeri除了挺身抗敵，也決定不再蹉跎，選擇在基輔保衛戰的第11日結婚。新娘Lesya手持鮮花，戴著簡陋的白色頭紗，臉上掛著幸福的笑容。新郎Valeri在宣讀誓詞之前最後一刻才由旁人幫他取下鋼盔，在眾人的掌聲與喝采中與愛人共結連理。

基輔市長V.克利奇科獻花給新娘，在取得新郎同意之後親吻了新娘臉頰，祝福他們好運，並共同宣示保衛基輔。事實上新娘原先也一直戴著鋼盔，直到「典禮」之前才換上頭紗。

克利奇科兄弟都是前重量級拳王，弟弟W.克利奇科（Wladimir Klitschko）是更厲害的世界統一拳王，兩人在開戰前就宣布加入預備役。50歲的哥哥V.克利奇科告訴美媒CNN說，他們兄弟已經在戰場上幹掉了至少6個俄軍。「我們並不關心俄國軍隊有多強，我們準備好戰鬥和為國捐軀。」現任世界重量級統一拳王烏席克（Oleksandr Usyk）也在本月初放棄了數百萬美元的「拳王防衛戰」，返回家鄉參加「基輔保衛戰」。