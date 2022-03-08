國防部訓次室軍事訓練處處長劉慎謨少將。軍聞社提供

網傳教召選員都是同一批人，國防部上午澄清絕無此事，全動署處長俞文鎮少將強調，選員的機制是公平的，因為它是由後備指揮部「後備動員管理系統」選員，該套系統已行之多年，運用這套系統執行選員工作，系統均相當穩定，操作介面也非常成熟，絕不可能有人工選員的情事。

此外，俞文鎮說，選員有幾個關鍵條件，依照軍種、階級、專長以及戶籍地相符等條件，將相關參數輸入後，再由電腦選出每年所需要參加召訓的人員。另為保持後備戰力精壯，依「後退先用」原則，由剛退伍人員優先選用。他說，依據電腦選員結果以及剛才強調的條件，選員系統是非常公平，而且不可能有人工選員的情事。

至於有關女性同仁參與教召的部分，余文鎮說，最主要是因目前每年教召的訓量大約為11萬人，後備部隊僅訓練約一半的比例，在訓量未達年年施訓之前，暫時無法召訓女性的同仁。他說，未來全動署會做研議，等到其他擔任召訓單位逐年編成後，訓量將逐次增加，再針對女性參加教召部分進行研議。

近期立委與社會各界均認為目前4個月的訓練無法成為合格戰力，因此，後備戰力革質，改為新制教召14天的用處並不大；訓次室處長劉慎謨少將指出，臺澎防衛作戰的特點就是「處處是戰場，時時做訓練」，教召部隊的責任就是要熟悉作戰環境，所以課程規劃除有「戰術行軍」外，另配合「戰鬥教練」、「射擊訓練」、「夜間教練」、「野外宿營」等課目循環訓練。

劉慎謨指出，新制教召施訓強調輕兵器射擊，區分「手槍」、「步槍」、「班、排用機槍」及「迫擊砲」的實彈射擊，課程從原本12個小時86發，調增為40個小時183發，增加28個小時97發。在戰鬥教練中，從原本12個小時調增到40個小時，增加28個小時。國軍藉由扎實的訓練，可有效強化召員的射擊及狀況應處能力，符合防衛作戰的需求。