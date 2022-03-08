台灣用語難倒外國人！網紅馬丁分享國外綜藝節目上的某道題目「台人形容食物QQ的是啥意思？」結果所有挑戰者都答錯，只能向百萬獎金說再見，而這樣的結果也讓他笑翻說，QQ一詞內建在台灣人腦海中，根本不用多做解釋！沒想到在地球另一端竟有人因此錯失獎金，引起網友熱烈討論。

網紅馬丁近日在臉書粉專上《馬丁垃圾話》表示，朋友看到歐洲綜藝節目《百萬大富翁》中有個題目是「在台灣人們會形容食物QQ的，請問這是什麼意思呢？」結果挑戰者竟然全部都答錯，直接無法成為大富翁。

台人常說的「QQ」，讓老外聽了滿頭問號。（圖／翻攝自YouTube,Nooobskills）

馬丁笑著說，「QQ的」對台灣人來說，就是不需要特別解釋的詞彙，大概一出生就內建在大腦裡了，誰知道遠在世界的某個角落，竟然會有人因為這個詞而錯失百萬獎金。真的是太好笑了。

馬丁也回憶起過去與某個美國人語言交換的時候，對方也曾問過一樣的問題「台灣人常說東西吃起來QQ的，到底是什麼意思？」當時的結尾就是，他用英文告訴對方不知道該怎麼解釋，就是東西吃起來QQ的，有解釋跟沒解釋一樣，真是慚愧。

馬丁表示，經歷過這些事才發現僅台灣人會說QQ，真的很神奇。後來他嘗試用珍珠奶茶的珍珠來比喻，大致上來說可能有點類似「Chewy（有嚼勁）」的意思，結果那位美國朋友聽了認為這個翻譯不夠到位，連外國人都知道不夠到位，只能說「QQ就是QQ到底有啥好解釋的（任性的台灣人）」。

貼文引起網友熱議，「這個東西吃起來不夠Q，我QQ」、「形容食物Q其實是台語的用法，用華語解釋真的很難貼切」、「QQ其實是台語」、「不知道怎麼跟外國人形容+1」、「這篇好好笑」、「因為QQ拿不到百萬獎金真的好QQ，幫QQ」。

而「QQ」這個詞語在現在有多個意思，除了有形容食物口感軟韌、有彈性的意思外，如今在網路上也被當作「哭臉」來使用。以網友留言「這個東西吃起來不夠Q，我QQ」為例子來說明，前者的Q是指食物口感有彈性的意思，後者則是哭哭的意思。