續2021年底豪發1億1千萬元「幸福成家基金」後，永慶房屋7日加碼宣布，4月1日起為總部行政人員加薪；這是連續第五年調薪，此次平均調幅高達7％，且距上次調薪僅七個月，以獎勵同仁優異表現。因「誠實」理念獲消費者肯定，帶動永慶房屋雙北直營地區業績成長15％；永慶房產集團成長動能亦強勁，集團店數1,400店，2022年預計新招5,000人。

永慶房產集團董事長孫慶餘宣布，4月1日起依績效表現為總部行政人員調薪，平均調幅為7％！孫慶餘表示，永慶同仁持續以最高水準，提供誠實且貼心的服務，為每一位客戶圓滿成家。面對市場上投機炒作亂象，同仁們也堅守誠實價值，不與投機客配合，保護消費者購售屋權益，讓永慶品牌贏得消費者信賴。為了感謝與獎勵總部行政同仁們的努力，啟動加薪規劃。

永慶房屋人資部資深經理塗振宏表示，薪資待遇和成長是員工最在意的事情之一，永慶房屋為員工打造完整的薪獎制度。本次調薪已經是總部行政人員連續五年加薪，且距離上次調整不到一年時間；調幅比人力銀行近期公布的4.6％平均調薪幅度再高出2.4％。

至於永慶房屋經紀人的薪獎福利，除了底薪和業績獎金之外，每人每年還有最高250萬的「幸福成家基金」可以爭取。2021年「幸福成家基金」發出1億1千萬，超過500位經紀人受惠。永慶房屋也制定月月晉升制度，只要經紀人表現傑出，每月都能申請晉升，為自己加薪。在永慶完整優渥的薪獎制度下，經紀人首年賺取百萬年薪、兩年晉身店長的案例不勝枚舉。而入職3年以上的永慶房屋經紀人，更有45％的人成功買房。