桃園購物節自去熱烈起跑後，消費總額累計已突破150億元，其中「天天抽」及「週週抽」活動，因疫情暫停辦理，現尚有210多個獎項、2棟千萬好宅尚未抽出，為鼓勵消費振興經濟，桃園市府宣佈加碼提供5,000元生活禮券、金牌好棧四季住宿券及日韓機票總值百萬獎品，111年3月9日重新啟動開抽。

2021桃園購物節自110年11月5日起，開放在桃園市單筆消費滿500元的發票，可於活動期間至活動官網取得抽獎資格，登錄金額單筆滿500元即可得到1組抽獎號碼，優先選擇桃園購物節特約店家消費，還可獲得2倍序號加乘機會。今年1月初雖受疫情影響，「天天抽」及「週週抽」抽獎等振興活動自上月26日暫停辦理，但並未澆熄桃園市民的消費力，只要在桃園市110年10月22日起至111年3月31日期間的消費發票，都可到2021桃園購物節活動網站參加登錄，發票登錄時間延展至111年4月7日止。

桃園市經濟發展局局長郭裕信表示，此次桃園購物節號召了桃園在地眾多品牌企業共襄盛舉，上千家店面搭配宣傳，成功行銷桃園市工商產業的多元風貌，更締造出全國購物消費性活動歷年最佳成績，截至昨（7）日為止，發票登錄筆數已達333萬筆，登錄金額更已突破新臺幣116億元。雖然去年到今年初因疫情的影響造成產業經濟受損，但也給在地產業一個升級轉型的機會，不論是旅宿、航空、觀光產業，亦或是百貨購物中心等生活商圈，疫後也都是將發展起飛的最佳時機。

此次「金牌好棧四季住宿券」是由觀光旅遊局與33家旅宿業者共同推出的贈品套票，以「城市輕旅行」、「山林秘境遊悠遊」、「文青懷舊時光旅行」及「吃遍桃園美食之旅」為主題，呈現本市多元化的觀光特色，每組套票內含4張不同住宿券，總價值超過萬元以上。