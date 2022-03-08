一名39歲急欲懷孕的何姓女子，因子宮肌腺瘤向台北市立聯合醫院婦產科醫師林世基求診，事後控訴林某在未確認自己懷孕及告知併發症下擅自手術，導致何女手術後持續發燒，反覆出現發炎和沾黏，最後骨盆腔發炎切除輸卵管，生兒育女的夢想被迫中斷。經何女提告，台北地院認為林世基和北市聯醫，未盡善良管理人及醫療上的注意義務，判決應連帶賠償44萬餘元，全案可上訴。

何女提告主張，自己2015年5月23日開始因經痛治向林基石求診，超音波檢查明明是子宮肌腺瘤和巧克力囊腫，林男卻說是肌瘤，開立黃體素調經，並告知若要懷孕成功，肌瘤就會變小，不需要手術。但何女2018年3月10日回診，林卻改口說是肌腺瘤，並立刻安排手術，卻未清楚告知術後感染、出血或沾黏等風險和併發症，也沒有提供口服藥或針劑等其他選項。

何女氣憤指出，自己當時已39歲，會求醫就是為了能讓自己能順利懷孕生子，林基石卻未在術前抽血驗孕，導致她在受孕的狀況下進行手術而為此流產。此外，林男術前也未告知何女手術後應避孕和施打賀爾蒙藥劑，使何女術後沾黏，術後發燒多日未獲治療，林男便放任她出院。最後她因骨盆腔發炎，再度前往國泰醫院手術切除雙側輸卵管，造成永久無法回復的傷害。

法官審理後認為，何女長期由林基石診治，林男也明白何女渴望有孕，林男卻未在術前確認何女有無懷孕，以及告知術後一年內傷口未完全癒合前需避孕，未善盡善良管理人注意義務。且林男僅聽信何女口述，未確認何女是否有孕，也違反醫療上注意義務。

再者，法官查出，何女手術同意書內容並未詳載併發症或併發症的應對處置，林基石不曾告知何女手術外其他選項及各種方案利弊風險，術後也未替何女排除感染可能性就讓她出院，最後導致不可逆的結果，因此認為林基石和聯醫均有過失。