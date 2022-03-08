科思創宣佈，開始向客戶提供一款零碳足跡MDI（二苯基甲烷二異氰酸酯），並已取得ISCC Plus認證。透過質量平衡方法，基於植物廢棄物的替代性原材料將用來生產該產品，實現從搖籃到大門生命週期階段的零碳排放。該新型MDI可廣泛應用於建築、冷鏈和汽車領域。 根據計算，該產品的生產在增值週期的階段中，總體不會產生二氧化碳排放。科思創已於三個生產基地取得ISCC Plus質量平衡認證 – 包括德國克雷菲爾德-于爾丁根、比利時安特衛普和上海基地，用以生產零碳足跡MDI及其前體。

科思創商業長蘇智雅（Sucheta Govil）表示，隨著零碳足跡MDI的推出，我們正在進一步擴大零碳足跡的產品組合。我很高興這將使我們能更好地為世界大部分地區的客戶提供支援和服務，助其實現永續發展目標，邁向循環經濟轉型。去年12月，科思創推出零碳足跡聚碳酸酯產品。

科思創功能材料事業部全球總裁Hermann-Josef Dorholt表示，零碳足跡產品是我們實現永續發展目標的關鍵。我們的零碳足跡MDI還有另一個顯著優勢：作為一個可直接應用的解決方案—我們的客戶可以立即取代原產品，在生產中直接使用，無需改變任何技術流程，也不會影響最終產品品質。

以建築保溫絕熱的應用為例。MDI是生產聚氨酯（PU）保溫板、夾芯板等產品不可或缺的原材料，多年來，這些產品在實現建築物高效保溫隔熱應用中的價值已獲得證明。透過聚氨酯保溫絕熱材料，建築物的冷暖需求可降低多達70％，這不僅減少二氧化碳排放，也可為住戶節省開支。聚氨酯保溫材料的厚度已經可以通過設計變得更薄，實現良好的保溫隔熱性能，相較於其他保溫材料，更可以節省資源並釋放出更多的可用空間。

在聚氨酯良好的保溫隔熱性能基礎上，科思創零碳足跡MDI可進一步帶來永續發展效益。除了生產過程中避免掉的碳排放，在其生命周期間還有助於減少建築物產出的碳排放。因此，無論是在新建築或改造舊建築中使用基於零碳足跡MDI的聚氨酯保溫絕熱材料，都可為負責任地使用原生資源和減少二氧化碳排放做出重要貢獻。

零碳足跡產品是基於從搖籃到大門的生命週期評估，包括了從原材料提煉（搖籃）到離開工廠大門（科思創）之前的所有階段。此生命週期評估基於ISO 14040和ISO 14044標準，外部審計和認證將很快適用。計算過程考慮到了基於初始供應鏈資料的生物碳封存。科思創沒有採取任何碳補償措施來實現這些產品的零碳足跡。