7日晚間，倫敦金屬交易所的「妖鎳」突然暴漲，最高漲幅90.19％，創歷史新高。收盤為每噸50905美元，上漲76.03％。業內人士指出，俄烏地緣爭端雖然是推動因素，但海外惡意擠倉則是主要推手。市場傳聞稱，本次在俄鎳受限機會之下，超級資金乘勢軋空中國最大鎳礦巨頭青山控股，將面臨大約80億美元的虧損，但最終後果仍無法確定。

據觀察者網報導，關於青山空頭倉位的報導在2月14日就被外媒報導，這也意味著相關布局可能於2月中旬已經開始，到戰爭開啟，則是多頭大舉進發，而7日晚僅僅是多空雙方展開2周激戰後的結果。

當時，外媒援引的知情人士稱，青山控股去年開始建立空頭部位，部分原因是該公司董事局主席項光達想對沖產量增長，並認為鎳價的上漲勢頭會消退。青山在印尼的生產成本低於每噸10000美元，而LME的基準價格超過23000美元。

LME鎳價今(8日)續漲，盤中漲幅一度擴大至近25％，突破每噸6萬美元，兩天不到價格翻倍，續創歷史新高。

行情劇烈波動下，倫敦金屬交易所（LME）7日對現貨交割的基本金屬合約設定現貨價差限制和遞延交割機制，立即生效。

LME表示，會員及其客戶禁止在任何LME執行地點以超過相關金屬前一天現貨官方價1％的價格下達鋁、鋁合金、鈷、銅、鉛、鎳、錫和鋅的明日／次日套利指令；持有空頭部位的會員，如果無法履行交割義務，或無法以不超過前一天現金官方價格1％的現貨價差借入金屬，則可以在LME的指示下，由交易所遞延交割。

LME對所有主要合約新增了現貨溢價機制和遞延交割機制，以緩解逼倉的壓力。