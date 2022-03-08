苗栗3屁孩跑步闖紅燈玩測速照相桿 警方卻因這個原因罰不到

苗栗3名高中生上個月，在三灣鄉銅鏡村外環道，故意用跑步方式，來闖越台3線三灣鄉外環道固定式測速照相桿，引發紅外線系統閃光燈作動拍照，並拍下影片嬉鬧。警方日前循線找到3名學生，但礙於觸法行為超過法定的2個月舉發時間，警方只能勸導和告誡。

有網友在臉書社團《台灣新聞記者聯盟資訊平台》，PO出一段社群軟體TikTok的影片，畫面中2個年輕人，在台3線三灣鄉外環道的測速照相桿前，用跑步的方式闖紅燈，觸發照相桿拍照，一旁拍影片的同夥還不停發出笑聲，影片短短8秒卻引熱議。

苗栗警察局交通隊透過到社群軟體抖音TikTok追查，並擴大調閱監視器、分析案發時間，總算揪出蓄意闖紅燈的2名年輕人和拍影片的同夥，並在拍影片的男子手機，找到2019年9月的歷史紀錄。

根據了解，拍影片的年輕男子住在苗栗竹南鎮，他供稱，拍攝時間是2019年9月16日半夜2點多，跟另外2名當時就讀高三同學騎車夜遊，當初跑步闖紅燈，只是想測試會不會被拍跟一時好玩，他影片是被轉傳到臉書社團上。

苗栗警方指出，根據《道路交通管理處罰條例》第90條規定，違規行為終止2個月內，才能依法舉發裁罰，3名男子行為早已超過舉發時間，所以目前沒辦法開罰，只能勸導。