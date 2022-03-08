民眾黨台中市黨部代理主委郭達鴻表示，中火燃煤不僅是中部地區主要空汙來源，更是不符合全球低碳排，有的市民為空汙所苦，睡覺還要戴口罩自保。（盧金足攝）

民眾黨台中市黨部8日到市府為女性發聲，強調除送花表心意，應正視空汙保障婦女健康。（盧金足攝）

連睡覺都戴口罩！ 民眾黨為婦女健康發聲

38國際婦女節健康引關注，民眾黨台中市黨部8日到市府為女性發聲，強調除送花表心意，應正視空汙保障婦女健康，空品拉警報，有的民眾睡覺還戴口罩防止空汙；市府表示，推動「藍天白雲行動計畫」，3年來空品改善略見成效，PM2.5平均改善約21％、空品不良日數減少約52％，提升市民生活環境品質。

民眾黨台中市黨部代理主委郭達鴻表示，空汙一直是台中市民夢魘，中火燃煤不僅是中部地區主要空汙來源，更是不符合全球低碳排、減緩暖化環保訴求，有的市民為空汙所苦，睡覺還要戴口罩自保。

呼應38國際婦女節紀念婦女權利的運動，除感謝婦女在經濟、政治和社會等領域做出的重要貢獻外，民眾黨台中市黨部呼籲市府，正視空汙病，婦女肺腺癌的危機，保障婦女健康的權利。

民眾黨提出六大主張，包括中火降載，尊重台中市地方自治減煤條例實質意涵，讓中部地區空氣品質明顯提升；讓肺腺癌篩檢成為癌篩項目，中科廠區附近居民應優先實施，支出由相關企業社會責任項目支援；對婦幼族群、學齡兒童推廣空汙病知識。

此外，也要求成立特別門診積極診斷治療，以達疾病防治之效；成立「台中市議會空氣汙染監督委員會」；還我新鮮空氣，保障婦女健康。

出席為女性健康表達意見的還包括台大流行病學博士尚君璽、民眾黨台中市議員參選人張睿倉、洪鑫任、張仲翹、許瑞宏、林俊凱、邱于珊等人。

市府表示，為速改善空氣品質、維護市民健康，以「先公後私、先大後小」兩大原則，從固定源、移動源及逸散源多方面、各局處合作推動「藍天白雲行動計畫」。

環保局長陳宏益指出，在市府與市民共同的努力下，2019至2021年 PM2.5平均16.7微克，已較2015至2018年平均21.3微克，降低 4.6微克、改善約21％。

空品不良日數2019至2021年平均34天，較2015至2018年平均71天，降低37天、改善約52％，顯示改善已略見成效，未來市府也不會鬆懈，將持續努力提升環境品質，並與市民、團體共同合作，守護空氣品質。

環保局強調，燃煤屬於高汙染燃料，成分中包含砷、汞等多種重金屬，對健康危害風險較高，且中火汙染排放量大，市府優先要求其落實減煤，促使中火燃煤量自2019年起每年均較2018年的1597萬噸減少逾3百萬噸生煤。

市府推行數十項改善對策，包含成立專案小組深度稽查重大固定汙染源、運用智慧科技稽查、智慧監控、環評導入空污季減排、推動光電倍增；補助老舊機車汰換、建置完善電動車使用環境、電動公車及機車倍增、鼓勵大眾運輸工具、ibike倍增等，並藉由中台灣區域治理平台，促進跨縣市之合作，擴大改善成效。