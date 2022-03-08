民進黨「蔡英文＆DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，今釋出民進黨國際部主任立委羅致政的專訪談到烏俄的國際情勢表示，將烏俄情勢對比台海局勢，是模糊焦點的假議題。

羅致政也是立法院外交國防委員會本會期召委，這次受訪談及台美關係、國際情勢和香港議題。

他在節目中分析烏俄情勢指出，與兩岸關係、台海局勢完全沒有辦法類比。台灣是海島型國家，有天然屏障台灣海峽，烏克蘭則是陸地型國家。

羅致政強調，台灣必須要發展國防，若沒有自我防衛的能力，就是將國家命運交由別人手中。另針對「若發生戰爭，台灣可以撐多久」的論調，他則提醒，烏克蘭展現的堅毅，讓諸多國家一起加入制裁俄國的行列，因此問題不在於台灣可以撐多久，「而是我們展現的態度、決心，若我們輕易放棄，他國也無法提供協助」。

對於日前美國拜登總統特使團，和前國務卿龐培歐相繼訪台，羅致政表示，目前正值烏俄情勢的敏感期間，這是美國政府藉機會傳遞訊息給台灣，化解國內的「疑美論」、「國防無用論」等認知戰，讓台灣人民了解，美國是可以信任的國家。

羅致政也解讀，在美國，支持台灣是跨黨派有共識的議題，也對台美關係有信心，此外也分享了他與龐培歐訪台時的互動與談話。

羅致政也提及，隨著時代演進，社群媒體上的認知作戰、錯假資訊，以及個人隱私數據的公開化，都已經是新的作戰模式，而且天天都在上演，提醒民眾多加留意，平時要養成媒體識讀的能力，以免因錯假訊息，而有認知偏誤或是焦慮的情況。

針對社會質疑國民黨立委吳斯懷進入外交國防委員會，羅致政表示「國民黨顯然不在意」社會的疑慮，他感到遺憾。

羅致政認為，外交國防委員會有較高機會接觸到國安機敏文件，包含國防預算，以及相關軍事部署等資訊，自己身為外交國防委員會的召委，會盡力確保機敏資訊受到嚴格保護，不會被「社會懷疑的人」（指吳斯懷）帶來負面的影響。

身兼民進黨國際部主任的羅致政，也推薦上映中的香港紀錄片「時代革命」，並表示民主自由得來不易，回顧人類政治歷史，爭取民主總是轟轟烈烈，失去自由卻可能不知不覺。羅致政表示「時代革命」僅在台灣上映，這是身為台灣人的驕傲，有責任去堅守民主價值。

羅致政也感念日本在疫情艱困的時候，提供台灣疫苗和各種國際支援，期待疫情趨緩後，可以去一趟日本，回報日本對台灣的支持。